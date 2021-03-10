Челябинская бабушка, пережившая взрыв в ковидном госпитале, попала на страницы Vogue

Лидия Константиновна лежала в больнице №2, когда там произошел взрыв. Фото: Саша Саматова, Валерий Звонарев

83-летняя бабушка из Челябинской области попала на страницы итальянского Vogue. Фотография Лидии Константиновны Тучковой появилась на сайте журнала прямо в Международный женский день 8 марта.

— Осенью наша бабушка остро переболела коронавирусом. Сначала она не верила во все это, а потом попала в реанимацию. Она лежала в той самой больнице, где произошел взрыв. Потом долго восстанавливалась, бабушка у нас еще и диабетик. Когда она выздоровела, сестра предложила сделать фотосессию, — рассказала внучка Лидии Константиновны Евгения.

Этот портрет понравился редакторам Vogue. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Но и здесь не обошлось без чуда: внучка Татьяна выиграла фотосессию в конкурсе известного в Челябинске блогера Инги Алымовой, которая обещала исполнить самое интересное желание своих подписчиков. Блогер оценила идею и подарила фотосессию у Саши Саматовой.

— Фотографии нам очень понравились и мы сразу дали разрешение на использование. Сама Саша впервые сотрудничала с журналом Vogue, — рассказала Евгения Тучкова.

В фотосессии приняли участие невестка, внучки и правнучка Лидии Константиновны. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

После болезни бабушки было решено запечатлеть все четыре поколения. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Для бабушки, которая в фотостудии сильно волновалась, что она старенькая, такой успех оказался полной неожиданностью.

— Бабушка, конечно, не знает, что такое Vogue. Но мы придумали, как ей объяснить. Бабушка всю жизнь проработала библиотекарем и выписывала «Бурда.Мода». Сестра ей сказала, что Vogue — это как «Бурда.Мода», только круче, — рассказала Евгения.

Фото предоставлено Евгенией Тучковой

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru