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Челябинская бабушка, пережившая взрыв в ковидном госпитале, попала на страницы Vogue

Именно болезнь сподвигла родственников сделать фотосессию
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Лидия Константиновна лежала в больнице №2, когда там произошел взрыв. Фото: Саша Саматова, Валерий Звонарев

Лидия Константиновна лежала в больнице №2, когда там произошел взрыв. Фото: Саша Саматова, Валерий Звонарев

83-летняя бабушка из Челябинской области попала на страницы итальянского Vogue. Фотография Лидии Константиновны Тучковой появилась на сайте журнала прямо в Международный женский день 8 марта.

— Осенью наша бабушка остро переболела коронавирусом. Сначала она не верила во все это, а потом попала в реанимацию. Она лежала в той самой больнице, где произошел взрыв. Потом долго восстанавливалась, бабушка у нас еще и диабетик. Когда она выздоровела, сестра предложила сделать фотосессию, — рассказала внучка Лидии Константиновны Евгения.

Этот портрет понравился редакторам Vogue. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Этот портрет понравился редакторам Vogue. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Но и здесь не обошлось без чуда: внучка Татьяна выиграла фотосессию в конкурсе известного в Челябинске блогера Инги Алымовой, которая обещала исполнить самое интересное желание своих подписчиков. Блогер оценила идею и подарила фотосессию у Саши Саматовой.

— Фотографии нам очень понравились и мы сразу дали разрешение на использование. Сама Саша впервые сотрудничала с журналом Vogue, — рассказала Евгения Тучкова.

В фотосессии приняли участие невестка, внучки и правнучка Лидии Константиновны. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

В фотосессии приняли участие невестка, внучки и правнучка Лидии Константиновны. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

После болезни бабушки было решено запечатлеть все четыре поколения. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

После болезни бабушки было решено запечатлеть все четыре поколения. Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Для бабушки, которая в фотостудии сильно волновалась, что она старенькая, такой успех оказался полной неожиданностью.

— Бабушка, конечно, не знает, что такое Vogue. Но мы придумали, как ей объяснить. Бабушка всю жизнь проработала библиотекарем и выписывала «Бурда.Мода». Сестра ей сказала, что Vogue — это как «Бурда.Мода», только круче, — рассказала Евгения.

Фото предоставлено Евгенией Тучковой

Фото предоставлено Евгенией Тучковой

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