В Челябинске стартует битва дворов: выбирать самые лучшие будут дети и эксперты

Вспомните двор вашего детства. Каким он был? Что вам нравилось больше: взлетать на качелях, показывать трюки на турниках, а может с утра до ночи гонять мяч по футбольной площадке или забить шайбу пацанам с соседнего двора, соревнуясь в любимой хоккейной коробке. Лапта и резиночки, вышибали и классики, пятнашки и десяточка — двор был площадкой для абсолютно любых игр, которое могло подсказать наше детское воображение.

А зимняя горка — ее строили и заливали всем домом! Скамейки возле двора оккупировали бабули, а беседки становились настоящей ареной боя в домино или шахматы. Двор был единым организмом, целой Вселенной… И каждый вечер, когда мамы кричали с балкона «Пора домой», мы с расходились по домам и знали: завтра нас будут ждать новые приключения!

И вот мы выросли. И уже наши дети (а у кого-то и внуки) играют в обновленных дворах, придумывая свои современные игры и забавы. Так давайте узнаем, какими дворами могут гордиться челябинцы.

«Комсомольская правда» объявляет старт конкурса «Дворовое детство».

Цель проекта — улучшение жилищно-бытового, санитарного состояния дворовых территорий и привлечение как можно больше инициативных групп, в лице представителей ТСЖ, управляющих компаний, районных администраций и неравнодушных людей для создания более комфортных условий проживания жителей Челябинска.

Проект пройдет в три этапа. На первом организаторы конкурса будут принимать заявки от участников. Второй этап станет настоящим тест-драйвом: детское жюри в составе ребят в возрасте от трех до 12 лет будут тестировать дворовые площадки и оценивать их по определенным параметрам. На третьем этапе подключится экспертная комиссия, в состав которой войдут представители министерств, ведомств и НКО Челябинска (Ирина Текслер, Ирина Буторина, Евгения Майорова, Павел Крутолапов и другие). Эксперты также оценят заявки и расставят баллы.

Победителями станут дворы и площадки, набравшие максимальное количество балов в номинациях:

— Самый зеленый двор;

— Самый спортивный двор;

— Самый цветущий двор;

— Лучший двор для малышей;

— Самый семейный двор;

— Лучший двор без машин;

— Лучший двор с доступной средой;

— Самый чистый двор;

— Лучшая спортивная площадка;

— Лучший сквер.

Итогом нашего проекта станет детский праздник в одном из дворов-победителей конкурса.

Внимание: конкурсные заявки на участие в проекте принимаются только от управляющих организаций, строительных компаний, районных администраций, меценатов на адрес: ekaterina.pletneva@phkp.ru.

Но и каждый из вас, жителей Челябинска, может повлиять на исход конкурса. Делайте фото своего двора, выкладывайте в соцсети с хештегом #лучшийдворкп и рассказывайте, почему именно ваш двор должен победить. Дворы, которые чаще других будут названы горожанами, также войдут в число номинантов за звание лучшего.

Положение о конкурсе.

Генеральный партнер проекта — Новая детская компания. Наша миссия — забота о детях! Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить детей самым ярким, красивым, качественным и безопасным игровым оборудованием. Наш коллектив — это группа профессионалов, увлеченных идеей поиска и создания игровых и спортивных изделий, отвечающих потребностям и желаниям детей.