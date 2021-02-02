Высокие стандарты: Томинский ГОК получил международные сертификаты соответствия

Томинский горно-обогатительный комбинат успешно прошел сертификационный аудит системы управления на соответствие требованиям двух международных стандартов: ISO 14001:2015 — «Система экологического менеджмента» и ISO 45001:2018 «Система менеджмента безопасности здоровья и охраны труда», — сообщает пресс-служба Русской медной компании.

По результатам аудита комбинат получил два международных сертификата соответствия.

Сертификаты под швейцарской аккредитацией SAS выпущены органом по сертификации SGS. Срок действия документа — три года. В течение этого периода комбинат будет проходить ежегодный инспекционный контроль.

— Результаты аудита подтвердили соответствие разработанной и внедренной на новом предприятии системы менеджмента высоким требованиям международных стандартов. Руководство этими стандартами позволит обеспечить дополнительный контроль за промышленной и экологической безопасностью производства, а также оценивать эффективность принимаемых мер для дальнейшего совершенствования, — отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО «РМК» Наталия Гончар.

Чтобы пройти такую тщательную аудиторскую проверку, на предприятии была проведена большая подготовительная работа. В течение года специалисты Томинского ГОК вместе с консультантами в несколько этапов разработали всю необходимую документацию, провели обучение персонала требованиям стандартов, а также обучили внутренних аудиторов.

Кстати, Томинский ГОК стал седьмым предприятием Группы РМК, которое получило сертификат соответствия системы менеджмента международным стандартам. Ранее аналогичные сертификаты получили Новгородский металлургический завод, Кыштымский медеэлектролитный завод, Михеевский ГОК, заводы «Уралгидромедь» и «Карабашмедь», а также горно-обогатительное предприятие «ОРМЕТ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Управляющий по Уральскому региону АО «СЖС Восток Лимитед» (российского подразделения сертификационного органа SGS) Антон Гузеев:

— Наши аудиторы отмечают высокую вовлеченность сотрудников предприятий Группы РМК в решение задач внедрения международных стандартов управления. За пять лет сотрудничества мы убедились в том, что основные приоритеты компании — экология, промышленная безопасность и охрана труда. Каждый год предприятия РМК совершенствуются и получают все более высокие оценки аудиторов SGS.

ДЛЯ СПРАВКИ

АО «Томинский ГОК» (входит в Группу «Русская медная компания») — высокотехнологичное предприятие по добыче и обогащению медной руды Томинского месторождения в Челябинской области. Проект строительства Томинского ГОКа включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года.