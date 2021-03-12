«Это была его прихоть!» Как супруги из Челябинска делят кредит, взятый на увеличение груди

Грудь не спасла брак. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За разводом Андрея и Елены (имена изменены) Челябинск следит, как сериалом. Засунуть нос в чужие семейные «терки» всегда интересно, особенно когда есть пикантная деталь — пара делит не только квартиру, машину, недвижимое имущество, но и... силиконовую грудь. А точнее кредит, взятый на операцию.

Когда-то Андрей ради прелестей жены повесил на себя потребительский кредит в 200 тыс. рублей, не считая процентов (это средняя цена за подобную операцию). Наслаждался красотой и платил за нее. И тут задумался: теперь «его прелесть» достанется другому левому мужику. Теперь уже бывшая супруга — в самом расцвете сил, одна явно не останется. А ему еще несколько лет придется платить за чье-то удовольствие! Такой расклад Андрея не устроил. Грудь, как совместно нажитое добро, разделить нельзя, так хоть кредитную кабалу разделим!

Надо отдать должное, челябинец не хочет повесить на бывшую любовь всю сумму кредита. По его мнению, справедливо будет поделить платежи пополам. Но Елена тоже не лыком шита.

— Это была его прихоть! Он настоял! А я вообще-то здоровьем рисковала, — заявила женщина.

Адвокат Александр Щербинин, который взялся защищать интересы мужа и поведал эту историю миру, отмечает, что делить кредиты при разводе — дело обычное. А уж был ли это кредит на последнюю модель iPhone или на новую грудь — закону все равно. Дабы помочь своему подопечному (подозреваем: тут не обошлось без мужской солидарности!), он и намерен доказать суду «обычность» такого займа, его соответствие всем условиям кредитования на «общие нужды семьи».

— Если по имуществу действует презумпция, что все, что приобретено в период брака — является совместным и делится пополам (пока не доказано иное). По долгам ситуация прямо противоположная. Все долги личные (пока не доказано иное), — объясняет юрист. — Долги признаются совместными в двух случаях: взяты с согласия супруга(и), что к примеру, подтверждается тем, что супруг выступает в качестве созаемщика, поручителя, или иным образом письменно одобрил получение кредита. А также если деньги потрачены на нужды семьи.

Женщина утверждает, что операция наоборот была риском для ее здоровья. Фото: Олег ЗОЛОТО

По его мнению, у сторон шансы выиграть равны, но преимущество все-таки у мужчины.

— Если от этой ситуации отойти, она немного интересная, пикантная, и рассмотреть на примере стоматологических услуг или еще каких-то, это же общие расходы на поддержание здоровья одного из супругов. Они были бы общие, значит делятся пополам, — говорит адвокат.

К слову, бывшие супруги делят и еще несколько долгов, но они уже не такие интересные. Также у них есть дети, но они остаются с матерью, тут мужчина не спорит.

Прославившаяся пара с прессой общаться категорически отказывается — дескать, дело личное. Может, боятся, что бабушка в газете прочитает и ужаснется!

В соцсетях между тем интерес к делу не затихает: а судья кто? (женщина), а инициатор развода кто? (супруга), а он себе ничего там не увеличивал? (такие детали не известны). Ну и главный вопрос — из-за каких объемов весь сыр-бор?

Адвокат отмахивается: не засматривался!

— Так как для моего направления работы это не имело значения, я не уточнял, любопытства не проявлял, — с улыбкой ответил адвокат.

КОММЕНТАРИЙ

Можно было бы попытаться решить вопрос до суда

— Были у нас ситуации, аналогичные с грудью, например, были взяты кредиты на ЭКО, на консультирование по здоровью супруги в связи с тем, что невозможно было забеременеть и родить ребенка. И тоже эти расходы вызывали вопрос: кто и как эти обязательства должен исполнять, — говорит семейный медиатор, психолог Наталья Коркина. — То есть, вроде бы как для супруги это было произведено, это касается ее здоровья, но тем не менее это было общее решение супругов в период брака, какие консультации получать или к каким специалистам обращаться. В таких моментах мы всегда и всем предлагаем все-таки самостоятельно попытаться решить свой вопрос. Сесть за стол переговоров, обсудить, решить самостоятельно, как этот кредит может быть возвращен. Если не получается, то тогда, конечно, только в судебном порядке.

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