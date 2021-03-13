Жители поселка в челябинском бору выступили против установки вышки связи

На месте уже начали рыть землю. Фото: читатель КП

В небольшом поселке Шершневские каменные карьеры, расположенном посреди челябинского городского бора, намерены установить вышку связи. Немногочисленные жители «апгрейду» не рады — опасаются, что будет «фонить», и на компромисс они не готовы.

— Круглосуточно охраняем вырытый котлован, оградили территорию личными авто. Представитель компании-оператора предлагал нам провести уличное освещение и асфальтировать дорогу взамен на согласие. Но мы отказались, — рассказала КП-Челябинск жительница поселка. — У нас запрещено строительство, реконструкция и коммерческая деятельность, так как мы находимся в зоне подтопления и природоохранной зоне.

Местоположение будущей вышки на карте поселка и карте городского бора. Скрин: yandex.ru/maps

Вышку ставит компания Тele2. Конструкция будет располагаться на частном участке, арендованном у одного из собственников.

— Он здесь жить не планирует, вот и сдал участок. По нашей информации, каждый месяц ему будут платить по 11 тыс. рублей за метр квадратный, — продолжает наша собеседница.

Жители уже написали обращение в управление информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска. Но им ответили, что для строительства антенных опор до 50 метров высотой, разрешение не требуется.

— ООО «Т2 Мобайл» предоставил заключенный договор аренды земельного участка с собственником. В настоящий момент ожидается получение разрешающих документов и согласований, позволяющих осуществление монтажа антенно-мачтового сооружения и оборудования связи. По сведениям КУИЗО земельный участок принадлежит физлицу на праве частной собственности, — говорится в письме за подписью главы управления Алексея Якутчика (копия документа есть в распоряжении редакции).

В компании Tele2 подтвердили, что это будет их вышка, заверив, что необходимые разрешения получены, все требования соблюдены.

— Шершневские каменные карьеры — одно из популярных мест отдыха для местных жителей и гостей города, в весенне-летний период там дополнительно вырастает нагрузка на сеть. Базовая станция там необходима для стабильного качества связи и увеличения скорости передачи данных в стандартах 2G, 3G и 4G на подъездных дорогах, на территории поселка, в лесопарковой зоне и на карьере, — прокомментировали в пресс-службе макрорегиона «Урал» Tele2.

Официальные представители оператора связи также заверили, что показатели электромагнитного излучения контролирует Роспотребнадзор.

— Что касается безопасности оборудования: уровень излучения базовой станции в 2,5 раза ниже, чем уровень излучения мобильного телефона, который находится в непосредственной близости от человека. При этом излучаемый мобильным телефоном радиосигнал даже при максимальной мощности передатчика не способен оказывать воздействия на тело и голову человека, — заверили в Tele2.

Оператор связи намерен найти компромисс с жителями. КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

Напомним, в прошлом году жители нескольких пятиэтажек на шоссе Металлургов выступили против установки башни компании Tele2 под их окнами.

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