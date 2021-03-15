С ШОСом пролетели, а «Саммит» остался: под Челябинском выставили на продажу «президентскую деревню»

Поселок начали строить в 2019 году к саммитам ШОС и БРИКС. Фото: АО «ЮУ КЖСИ»

Помните президентский поселок, который строили к саммитам ШОС и БРИКС на берегу Шершней? Там планировали размещать делегации из других стран. Так вот, саммиты провалились, а поселок достроили и выставили на продажу, позиционируя как премиум. Сколько стоит жилье в закрытом поселке «Саммит» и что говорят о его востребованности эксперты — в нашем материале.

Без президентов, но в их стиле

Жилой комплекс на западном берегу водохранилища Шершни, за поселком «Белый хутор» начали строить в 2019 году. Тогда еще никто не предполагал, что область не сможет справиться с такими масштабными мероприятиями и в итоге они «переедут» в Санкт-Петербург. По плану здесь должны были жить главы государств и их делегации. В дальнейшем построенные дома в любом случае планировали продавать. После срыва мероприятий план застройки пересмотрели, сократили количество домов и больше вложили в благоустройство.

"Саммит" расположен на берегу Шершневского водохранилища. Фото: АО «ЮУ КЖСИ»

Сегодня, 15 марта, ЮУ КЖСИ заявили о старте продаж поселка «Саммит», хотя изначально планировалось сдать поселок год назад.. Комплекс по плану состоит из 73 объектов — это готовые дома с предчистовой отделкой и участком, а также земельные участки для индивидуального строительства. В продаже сейчас 35 двухэтажных домов. Они все разные: пять кирпичных, восемь больших и 22 малые резиденций, площадью — от 183 и 333 кв. м.

В домах стоят газовые котлы, заведены электроэнергия, газ, вода. Причем все сети проложены под землей, даже уличное освещение. Весной в компании планируют закончить благоустройство: появятся спортплощадка, зона барбекю, детская зона, скамейки и малые архитектурные формы. Оговорились в компании относительно транспортной доступности — якобы в прошлом году запущена новая кременкульская дорога, которая идет в объезд существующих микрорайонов поселка Западный.

Фото: АО «ЮУ КЖСИ»

— Сама концепция поселка — территория открытых границ. Мы за европейский подход. За небольшие деревянные заборы, лужайки, где на первый план выходит ландшафт местности, открытая линия горизонта и особый уют, который создадут сами жители. Это закрытый поселок, обслуживанием которого займется собственная управляющая компания, — подчеркнула руководитель отдела продаж АО «ЮУ КЖСИ» Ольга Валова.

«Людям нужен огородик и баня, а не лужайка»

Директор «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов считает, что в концепции поселка «Саммит» постоянное проживание мешается со временным. Челябинцы не поймут европейскую идею.

— Одно дело, когда ты строишь жилье полугостиничного типа с определенной инфраструктурой, и совсем другое — для постоянного проживания. Жителей Челябинска в большинстве своем не волнуют европейские ценности и традиции. Им нужен свой дом с приусадебным участком, где можно поставить баню, сарай для ненужного, цветники и теплицы, — считает Станислав Ахмедзянов. — Концепция же этого поселка представляет собой европейский стандарт — дом с лужайкой. Это предполагает, что все жильцы должны стелить газон в едином стиле. А это недешево. Поэтому, скорее всего, где-то будут газоны, а где-то просто засеянная трава.

Все коммуникации проложены под землей. Фото: АО «ЮУ КЖСИ»

По мнению эксперта, еще один важный момент — локация. Поселок находится в Сосновском районе, а не в Челябинске. Соответственно это влияет на время реагирования важных служб — скорой, пожарных, качество обеспечения муниципальными услугами, обеспеченность садиками.

— Ну и вишенка на торте — пробки. Люди стоят в километровых пробках на плотине утром и вечером. Водохранилище не позволило сделать дороги шире четырех полос. На плотине не положишь новые плиты и не расширишь ее. Я, по крайней мере, о таком не слышал, — пояснил Станислав Ахмедзянов.

Он также добавил, что есть еще и бытовые мелочи.

— Для москвичей это важно, для челябинцев пока не так, но все же. Я говорю про зону доставки — из ресторанов, продуктов из супермаркетов, посылок, заказанных по интернету. Все это кажется мелочами, но все вместе влияет на качество жизни, — комментирует Станислав Ахмедзянов. — И давайте не будем забывать про качество воздуха из-за близкого расположения ГОКа.

Эксперт уверен, что за такую стоимость, по которой предлагают жилье в поселке «Саммит», можно купить максимально хороший дом в более приятных условиях.

— При этом очень хорошо, что в Челябинске в принципе развивается малоэтажная застройка. В таком доме жить комфортнее, чем в панельке, — резюмирует Станислав Ахмедзянов.

Самый дешевый дом в поселке обойдется в 8,5 млн. Фото: АО «ЮУ КЖСИ»

Дом за 8,5 млн рублей

Как сообщили КП-Челябинск в КЖСИ, стоимость квадратного метра в двухэтажных резиденциях площадью 183 кв. м. составляет 46 тысяч рублей. Эта цена включает землю — 6-10 соток. То есть дом можно купить примерно за 8,5 млн рублей.

— Учитывая ценовой сегмент и число предложений на рынке (тот же L-Town и «Привилегию»), предполагаю, что продажи в «Саммите» будут идти медленно, — комментирует директор по развитию РК «Служба недвижимости» Денис Стукалов. — Пандемия хоть и показала, что люди стремятся из города уехать в пригород, но вопрос цены более актуален. Количество семей в Челябинске, готовых даже в ипотеку потратить такую сумму, не так велико.

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