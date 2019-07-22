У Челябинска забрали часть саммитов ШОС-БРИКС. Что дальше?

Саммиты ШОС и БРИКС должны были пройти в Челябинске следующим летом. У властей были большие надежды: Москва даст денег на подготовку, и наш город преобразится. Строительство конгресс-холлов вовсю кипит. Но на днях стало известно: саммиты пройдут в Челябинске в «укороченном» варианте.

Саммиты ШОС-БРИКС уходят из Челябинска. Хорошо это или плохо? Спорим! 00:00 00:00

1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

19 июля Владимир Путин прилетел в Магнитогорск на открытие новой фабрики и встретился с главой Челябинской области Алексеем Текслером. В череде обсуждения текущей повестки глава государства объявил, что в связи с увеличением числа участников часть мероприятий уходит в Санкт-Петербург. А именно, самые главные события — визит президентов. А в Челябинске будут только встречи бизнесменов, спартакиада и культурный обмен.

2. ЭТО ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО ДЛЯ ГОРОДА?

Есть разные мнения. Среди рядовых горожан отношение скорее негативное. Хоть формальной причиной и является увеличение количества участников, люди воспринимают это как обиду за родной город: «Столько готовились, обещали и за год до события оказалось, что наш родной Челябинск недостоин».

Околополитическая тусовка проповедует другой взгляд. У города (на его счастье) забрали самую трудную часть — визит президентов. Ведь для обычных горожан столь большие гости могут обернуться хуже незваных: бесконечные перекрытия дорог, пробки, запрет подходить к окнам на гостевых маршрутах — сплошные нервы. Вместо этого Челябинску остаются выделенные миллиарды рублей на благоустройство, причесанные гостевые маршруты и новые зоны отдыха.

Фасады домов в центре Челябинска приводят в порядок.Фото: Андрей АБРАМОВ

3. ЧТО БУДЕТ С МАСШТАБНЫМИ СТРОЙКАМИ...

Самыми ударными темпами строится новый терминал аэропорта и аэродром. О реконструкции договаривались еще до саммитов, да и гости никуда не делись: все равно нужно встречать красивой воздушной гаванью.

Конгресс-холл на улице Труда «Таганай» также строится. Но это в большей степени частный проект, хоть и деньги на него брались под госгарантии. После саммитов его планировали переделать в культурно-досуговый центр. По сути, очередной большой ангар с магазинами. Его фишкой хотят сделать большой концертный зал на 1 600 человек.

А вот с красивым стеклянным зданием на реке Миасс возле цирка — вторым конгресс-холлом — проблемы. Понятно, что за оставшийся год его уже не построят.

— Строим его независимо от саммитов и ждем инвесторов. Есть проект и мы по нему выполняем работы в пределах той доли, которая нам определена. Это инженерные коммуникации, канализация, обустройство набережной. Вторую часть — возведение самого здания — должен построить инвестор, — рассказал гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Успешнее всего дела идут на стройплощадке аэропорта. Фото: Сергей КУКЛЕВ

4. … И ДРУГИМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

Точно известно, что выделенные на это деньги — несколько миллиардов рублей — у Челябинска не заберут.

— Город отвечал за подготовку дорожной части и благоустройство. Здесь работы никакие не остановлены, жизнь продолжается. Практически восемь миллиардов поступило в бюджет Челябинска, — рассказала врио мэра Наталья Котова.

5. КТО ВИНОВАТ?

Еще до того, как президент объявил о разделении саммитов, в Челябинске все было, мягко говоря, не готово. До события планетарного масштаба остался год, а город так и не избавился от серых заборов, ларьков с шаурмой, побеленных стволов деревьев. Складывается ощущение, что подготовку саботировали последние два года. И свои должности эти чиновники уже потеряли. Так что есть элемент чуда в том, что какую-то часть мероприятий оставили на Южном Урале.

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