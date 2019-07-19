Президенты стран ШОС и БРИКС не приедут в Челябинск на саммиты

19 июля глава Челябинской области работает в Магнитогорске. Сюда прибыл президент Владимир Путин. После общения с сотрудниками металлургического комбината, где проходила встреча, Алексей Текслер сделал важное заявление:

— Будет два места проведения событий председательства России в ШОС и БРИКС в следующем году. Челябинск останется площадкой проведения большого количества таких мероприятий. В нашем городе их будет более 20. При этом эти мероприятия будут наиболее интересными для жителей. Нас ждут не только международные встречи и форумы, такие как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие другие, но и культурные, спортивные мероприятия, например, спортивные игры БРИКС, — сказал Алексей Текслер.

Проект конгресс-холла, который так и не смогли построить.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из слов главы региона следует, что в Челябинске пройдет деловая часть. А политическая — с участием президентов стран-участников ШОС и БРИКС — пройдет в другом месте. Эту часть саммитов перенесут в Санкт-Петербург.

— Самое важное — к нам приедут гости, они будут вокруг нас, а то, что главы государств будут на другой площадке, если объективно, то эти дни для жителей столицы нашего региона будут менее напряженными, не будет перекрытых дорог и прочих ограничений, — добавил глава региона.

Текслер отметил, что на подготовку к мероприятию Челябинск получил дополнительные деньги на благоустройство из федерального бюджета. Уже строится новый аэропорт, дорожные развязки, ремонтируют фасады домов.

Строится новый терминал аэропорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще один важный положительный эффект — это экономия для области более 5 миллиардов рублей. Это связано с отсутствием ряда расходов на обеспечение нахождения здесь глав государств и их делегаций. На эти средства в области мы построим детские сады и ясли и закроем, к примеру, всю потребность для детей до 3 лет. А также — новые школы, поликлиники. Если резюмировать — Челябинск и область получили значительные средства, город преображается уже сейчас, и это самое главное. Челябинск будет одной из площадок ШОС и БРИКС, где пройдет большое количество интересных, содержательных мероприятий, в которых смогут принять участие и наши жители.

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