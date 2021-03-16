Сход вагонов с углем парализовал движение поездов в Челябинской области

На месте работают следователи и криминалисты. Фото: Даниил Кузнецов/ЧП Златоуст/Vk.com

Пассажиров поездов, которые застряли сегодня, 16 марта, из-за схода вагонов с углем на перегоне в Челябинской области, будут доставлять автобусами, часть поездов — по обходным путям. Об этом сообщили в ЮУЖД.

— Пассажиров поездов №14 и №392 с сообщением «Москва — Челябинск» сначала отправят в Златоуст, а оттуда в Челябинск автобусами. Пассажирские поезда № 351 «Приобье — Уфа», № 59 «Новокузнецк — Кисловодск» будут отправлены в обход через станцию Карталы, — сообщили в ЮУЖД. — Пассажирские поезда №332 «Уфа — Новый Уренгой» и № 148 «Астрахань — Нижневартовск» будут отправлены по ветке Бердяуш — Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу.

Пригородные поезда № 6056 «Златоуст — Челябинск» и № 6003 «Челябинск — Златоуст» отменены.

Напомним, сегодня, 16 марта, в 5:20 (в ЮУЖД сообщают о времени — 4:36, — Прим. авт.) на перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов 19 вагонов (СКР на транспорте сообщает о 17 вагонах. — Прим. авт.) грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем.

— Два вагона сошли не полностью — по одной тележке. Возможно, с этим связаны расхождения, — пояснила пресс-секретарь ЮУЖД Наталья Драгомирецкая.

Фото: Даниил Кузнецов/ЧП Златоуст/Vk.com

Как добавили в ЮУЖД, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

— Движение на участке приостановлено. К месту направили восстановительные поезда со Златоуста и Челябинска. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения, — добавили в ЮУЖД.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

— Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники транспортной полиции, — сообщили КП-Челябинск в Уральском СУ на транспорте СКР. — Сотрудники осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады и устанавливают сумму ущерба. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

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