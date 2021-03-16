Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля посадили на пять суток за езду без прав

Григорий Керусенко лишился водительских прав после пьяного ДТП. Фото; кадр с видео

Чебаркульский районный суд вынес приговор бывшему начальнику местной Госавтоинспекции Григорию Керусенко, который был задержан за езду без водительских прав. Ему назначили наказание в виде административного ареста.

— Суд назначил Керусенко наказание в виде пяти суток административного ареста, — сообщили в судебном участке № 2 Чебаркуля и Чебаркульского района.

Как рассказал КП-Челябинск один из жителей Чебаркуля, экс-начальника Госавтоинспекции задержали сотрудники ДПС на перекрестке улиц Мира и Ленина. В ходе проверки выяснилось, что у него не было прав. В итоге на Керусенко был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Водительского удостоверения и своей должности Керусенко лишился после ДТП, которое произошло после поездки из кабака в апреле 2019 года.

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