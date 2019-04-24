В истории с начальником ГИБДД из Чебаркуля новый поворот: появилось видео, где полицейский садится за руль у кабака

В истории с начальником ГИБДД Чебаркуля, который пьяным попал в аварию, появились новые подробности. На днях полицейский записал видео, где рассказал свою версию случившегося. Он утверждает, что машиной управлял его друг. А все авария была заранее спланирована — его подставили.

КАК ПРОИЗОШЛО ДТП

В ночь на 21 апреля Григорий Керусенко возвращался домой с корпоратива. Тут в его машину врезался автомобиль народного дружинника Марата Хуснутдинова. Корреспонденту «Комсомолки» Марат рассказал, что у него зазвонил телефон. Взял мобильник, чтобы ответить, но тот выскочил из руки и упал на коврик. Потянулся за ним, выехал на «встречку». Мгновение — и удар.

Из машины вышел начальник районной ГИБДД. По словам Марата, он еле стоял на ногах, глаза были стеклянные, несло алкоголем. Дальше происходящее дружинник снял на видео. На кадрах полицейский повторяет одно и тоже: «Что ты делаешь?», «Какое ДТП? Че это было, Марат?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704608" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

Как говорит Хуснутдинов, гаишник пытался скрыться с места аварии: «Ударил по телефону и побежал. Бежал-бежал, упал, кувыркнулся. Проходили мимо какие-то люди, подняли его». Дальше приехал экипаж ГИБДД, местные высокопоставленные силовики. Марат рассказывает, что с ним пытались договориться. Просили не выкладывать видео в интернет, тем более не делится им с журналистами. Но он обратился в СМИ, чтобы этот скандал в полиции не замяли.

В истории еще один ключевой участник — Ильшат Ахмадеев. Это друг Керусенко. Он утверждает, что управлял машиной в ту ночь, а глава ГАИ ехал на пассажирском. Якобы они заранее договорились, что полицейский поедет на корпоратив, а Ильшат заберет его. Но в его версии больше вопросов, чем ответов. Почему Керусенко поехал на корпоратив на своей машине, а не вызвал такси? Вписан ли Ильшат в страховку? Плюс Ахмадеев говорит, что отлучался с места ДТП, потому что забыл дома права. Поехал за ними на такси, которое на удачу проезжало мимо. А вернулся до приезда ДПС.

ПОЯВИЛАСЬ ЗАПИСЬ, ГДЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ САДИТСЯ ЗА РУЛЬ

По словам Марата, Ильшат выгораживает друга.

— Есть запись из бара, где Керусенко пировал. Там видно, что он сел за руль один и поехал. Ильшат приехал через полчаса после ДТП, — говорит Марат.

В распоряжении нашей редакции есть эта видеозапись. На ней видно, как Керусенко что-то загружает в машину, садится в нее и уезжает — один. А буквально минут через 10-15 попадает в аварию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704972" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, где начальник ГИБДД Чебаркуля садится за руль.Видео: Марат Хуснутдинов.

«КОНФЛИКТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ»

В своем видеообращении в соцсетях Григорий Керусенко заявил, что Марат подстроил ДТП.

— Брызнули баллончиком, ослепили фонариком на телефоне, начали снимать. Я находился в шоковом состоянии от момента ДТП, удар был достаточной сильный. Плюс позднее время суток, я был уже уставший, возвращался домой на пассажирском сидении. Такого я не ожидал, замешкался, не знал, как себя вести. В своей правоте я уверен. Доказательная база будет предоставлена в мировой суд. На справедливость проведения служебной проверки не рассчитываю, — сказал Григорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704858" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД из Чебаркуля рассказал, что ДТП с его участием подстроили.Видео: группа «Типичный Чебаркуль»

Он также добавил, что у них с Маратом был «конфликт на профессиональной почве».

— Придя в отдел ГИБДД я запретил инспекторам, чтобы материалы ДТП за них собирал Хуснутдинов, отрабатывая свои деньги. Граждане, при наличии оснований, имеют право составить европротокол (документирование ДТП без выезда на место ГИБДД — прим. авт.). Но под такие основания попадают не все ДТП. Практически на все аварии, чудесным образом, выезжал этот аварийный комиссар. Прибыв на место и узнав, что оснований для составления протокола нет, он оформлял материалы ДТП за инспекторов. Люди видели, что материалы оформляются и платили ему деньги. Если участник ДТП был пьян, он предлагал организовать ему сотрудников ГИБДД за вознаграждение. Пока я был в должности, боролся со всеми этими нарушениями. Хуснутдинов стал терять прибыль. Вот и подготовил эту провокацию, скорее всего, не без участия некоторых сотрудников ГИБДД.

Марат Хуснутдинов подтвердил, что он аварийный комиссар. Это его основная работа. Оформляет ДТП на месте и без приезда ГИБДД. Но, по его словам, только те, в которых нет пострадавших. Эта деятельность не запрещена законом. Многие водители пользуются услугами аварийных комиссаров, чтобы сэкономить свое время, силы и нервы.

В ГУ МВД России по Челябинской области сейчас разбираются, на чьей стороне правда. Григория Керусенко отстранили от служебных обязанностей. Идет служебная проверка.

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