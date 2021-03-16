В Челябинской области завели уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов поезда

Работы по уборке сошедших с рельсов вагонов уже завершены. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники Уральского Следственного Комитета на транспорте возбудили уголовное дело после схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда в Челябинской области. На месте происшествия уже работают следователи, криминалисты, а также сотрудники транспортной полиции.

— Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты обломки рельса и регистраторы переговоров. Кроме того, кассета со скоростемерной лентой локомотива была направлена на расшифровку. В настоящий момент предварительной причиной схода грузовых вагонов считается излом рельса.

Также на поврежденном участке железной дороги ведутся работы по ремонту железнодорожного полотна. Сошедшие с рельсов вагоны уже убрали с путей.

— 6 вагонов находятся на расчищенной площадке, 11 в результате буксировки сдвинуты на железнодорожную насыпь. Демонтаж повреждённого полотна завершён: убрано 550 метров. Параллельно рельсоукладчиком проводятся работы по укладке нового ж/ полотна и установке электроопор: необходимо уложить в общей сложности 700 м пути, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел утром, 16 марта, на 1978 километре 5 пикета перегона Сыростан-Хребет. С рельсов сошли 17 грузовых вагонов, которые перевозили уголь. В результате повредилось железнодорожное полотно. Погибших и пострадавших нет, однако пришлось отменить или скорректировать движение поездов по этому маршруту.

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