Фото и видео с места схода 19 вагонов в Челябинской области появились в Сети

Несколько вагонов развернуло поперек железнодорожного полотна. Фото: Александр Савенков, Южно-Уральская Магистраль РЖД/vk.com

В Сети появились фотографии в места ЧП на перегоне Сыростан — Хребет, где сошли с рельс 19 вагонов с углем. Некоторые их них развернуло поперек железнодорожного полотна и сложило «гармошкой». От сильного столкновения, металл «смяло».

У некоторых вагонов вырвало тележки. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Восстановить одно из двух направлений планируется к 22:00. Фото: Александр Савенков, Южно-Уральская Магистраль РЖД/vk.com

Повреждены четный и нечетный пути. Фото: Александр Савенков, Южно-Уральская Магистраль РЖД/vk.com

МЧС и транспортная прокуратура назвали предварительные версии случившегося.

— Причины происшествия устанавливаются. Предварительно — вследствие излома рельс, — уточнили в уральской транспортной прокуратуре.

— По предварительной информации, из-за сработки тормозной системы у грузового состава, произошел отрыв с 26 по 68 вагон. Из них 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Произошел обрыв с 26 по 68 вагон. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Транспортная прокуратура: предварительная причина — излом рельс. Фото: Александр Савенков, Южно-Уральская Магистраль РЖД/vk.com

Два вагона сошли частично. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Как ранее комментировали в пресс-службе ЮУЖД, всего сошли с рельсов 19 вагонов, но два из них не полностью, а только по одной тележке.

В результате схода повреждены три опоры контактной сети и участок ж/д полотна протяженностью полкилометра. Из-за ЧП парализовано движение поездов. В пресс-службе ЮУЖД рассказали, как будет организована доставка пассажиров.

Восстановить движение по одному из направлений планируется к 22:00 по уральскому времени.

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