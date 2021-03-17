Художник Никас Сафронов подарил губернатору Челябинской области портрет Путина, а супругу пригласил позировать

Выставку открыли сам Никас Сафронов и Ирина Текслер. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заслуженный художник России Никас Сафронов подарил губернатору Челябинской области портрет Владимира Путина. Копию своей работы для Алексея Текслера живописец передал супруге главы региона Ирине Текслер на торжественном открытии своей персональной выставки «О чем молчат картины» в челябинском государственном музее изобразительных искусств.

— Алексей Леонидович не смог быть лично. Но я с удовольствием передаю для него копию портрета Владимира Путина, чтобы он мог разметить ее в своем кабинете, — сказал Никас Сафронов.

Такой портрет Путина передадут губернатору. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Куда же без портретов Путина. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Живописец одарил Ирину Текслер комплиментами и выразил надежду, что когда-нибудь супруга губернатора согласиться для него позировать.

Ирина Текслер на церемонии сказала, что персональная выставка Никаса Сафронова — знаковое событие для Челябинской области. Она назвала художника живой легендой и поблагодарила, что он лично приехал в город.

— Уверена, что выставка будет иметь великолепный успех, — продолжила Ирина Текслер. — В Челябинской области уже в третий раз встречаются с творчеством Никаса Сафронова, и мне кажется, что симпатия зрителей Челябинской области перерастет в дальнейшее сотрудничество. Вы приехали как раз весной, когда хочется больше красок, эмоций и впечатлений. От встречи с вашим творчеством люди получат не только эстетическое наслаждение, но и пространство для раздумий, и узнают, о чем же молчат эти прекрасные картины.

Ирина Текслер считает, что выставка добавит красок в жизнь челябинцев. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Никас Сафронов оценил красоту Ирины Текслер и готов написать ее портрет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первая леди региона также заявила, что в Челябинской области скоро появится картина руки Никаса Сафронова. Ее выкупят меценаты и передадут в дар музею изобразительных искусств. О какой работе идет речь, пока неизвестно. Но скорее всего это будет портрет скончавшегося в 2020 году писателя-сатирика, уроженца Челябинска Анатолия Трушкина, который являлся близким другом живописца.

Никас Сафронов не в первый раз приезжает в Челябинск. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Открытие выставки стало по настоящему светским событием. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гостям Никас Сафронов дарил календари с изображением своих картин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Женщин радовали розами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На открытии сыграл сын художника Луса Сафронов (в центре). Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Гостей было хоть отбавляй. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гостей было хоть отбавляй. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выставка произведений Никаса Сафронова «О чем молчат картины» откроется для посещения 18 марта и продлится в зале имени архитектора Александрова (площадь Революции,1) до 25 апреля.

Выставка познакомит зрителя с различными периодами творчества Никаса Сафронова. Будут представлены более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Никас Сафронов перед открытием побывал на радио "Комсомольской правды". Фото: Кирилл САДЫКОВ

Хотите тоже увидеть картины Никаса Сафронова - добро пожаловать в наши группы в соцсетях. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Хотите тоже увидеть картины Никаса Сафронова? Подписывайтесь на наши группы в соцсетях и участвуйте в розыгрыше. Победителей, которые получат билеты на выставку, будет несколько.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru