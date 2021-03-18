Как в Челябинске простились с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, умершим после травмы на матче: мама не могла идти, а люди несли охапками цветы

В Челябинске простились с Тимуром Файзутдиновым
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске 18 марта простились с Тимуром Файзутдиновым. Воспитанник спортшколы «Трактор», капитан и защитник выступающей в МХЛ команды «Динамо — Санкт-Петербург» умер в реанимации после серьезной травмы на льду. В игре 19-летнему спортсмену в голову случайно прилетела шайба. Несколько дней врачи ярославской больницы боролись за жизнь хоккеиста, но его состояние было критическим, и положительной динамики не наблюдалось. Парень скончался 16 марта.
Прощание со спортсменом прошло в арене «Трактор».
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым прошла в ледовой арене «Трактор». Организацией занимались федерация хоккея России и питерское «Динамо». В Челябинске у спортсмена живет семья, поэтому в последний путь спортсмена провожали в родном городе. Сюда прилетели менеджмент клуба, команда и спортивные функционеры.
Желающих проститься с парнем было много.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Люди несли цветы...
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Тишину в фойе нарушал только женский плач.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Желающих проститься с Тимуром Файзутдиновым начали пускать в арену «Трактор» в 12:00. Образовалась большая очередь. Люди несли красные розы и гвоздики. Самому юному участнику процессии на вид было около 8 лет. Он пришел с бабушкой.
На входе людям раздавали медицинские маски и обрабатывали руки антисептиком. Потоки разводили сотрудники ритуальной службы: вход в арену и выход из нее организовали в разных местах.
Тимур улыбался всем с фотографий.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Большая трагедия, когда уходят такие молодые.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Гроб с телом хоккеиста установили в фойе. Место огородили, рядом поставили стулья для родственников Тимура Файзутдинова. По бокам — мониторы, на которых транслировались фотографии парня: вот он совсем маленький, а здесь уже стоит на коньках, первый кубок… Пришедшие не могли сдержать слез.
Для собравшихся уход Тимура — большое горе.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Отца хоккеиста на церемонии (посередине) стало плохо, но потом он вернулся.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Проститься с хоккеистом пришли его воспитатели, одноклассники, учителя, ребята вместе с которыми он делал первые шаги в спорте. Они обнимали убитую горем маму спортсмена и выражали слова соболезнования. Она гладила сына по руке, а мужчина (вероятнее всего отец) — долго сидел у гроба, опустив свою голову на грудь Тимуру Файзутдинову.
Родители провожают сына в последний путь.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Близкие поддерживали родителей парня.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Поддержать родителей в арену пришли вице-мэр Сергей Авдеев и руководитель спортуправления администрации Челябинска Максим Клещевников. Они назвали случившееся роковой ошибкой и напомнили, что Тимур Файзутдинов — воспитанник челябинского хоккея.
Поддержать родителей хоккеиста пришли вице-мэр Сергей Авдеев и руководитель спортуправления администрации Челябинска Максим Клещевников.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В гражданской панихиде приняли участие руководитель Молодежной хоккейной лиги Александр Гуськов, главный консультант управления сборных команд ФХР Игорь Тузик, гендиректор московского «Динамо» Алексей Кровопусков и главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев. Они выразили слова поддержки семье хоккеиста.
— Мы будем помнить Тимура, пусть земля ему будет пухом, — тихо сказал Игорь Тузик.
Гендиректор московского «Динамо» Алексей Кровопусков тоже прилетел в Челябинск на похороны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вице-президент КХЛ Александр Гуськов выразил близким соболезнования.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев отметил, что уход спортсмена — огромная трагедия для всей команды. Хоккеисты стали свидетелями роковой случайности на льду, которая привела к смерти Тимура.
— Мы тяжело это восприняли, — сказал Кирилл Алексеев. — Тимур отдавался своему делу полностью, был и остается настоящим мужиком. Мы часто с ним спорили, но он всегда обо всем честно говорил в лицо. Спи спокойно, Тимур.
Главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев назвал Тимура настоящим мужчиной и пожелал парню спокойного сна.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В фойе было много молодежи.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После панихиды в фойе попросили остаться только родственников хоккеиста и его команду. Все остальные выстроились на улице в живой коридор. Затем гроб вынесли на улицу и пронесли к машине ритуальной службы. Перед ним несли большой портрет хоккеиста.
На улице люди выстроились в живой коридор.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Процессия прошла мимо собравшихся.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Маму Тимура вывели из арены чуть позже. Обессилевшей от слез родительнице помогали идти две женщины.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Процессия направилась на кладбище на нескольких автомобилях ритуальной службы, а пришедшие проститься с хоккеистом люди начали расходиться.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Напомним, 12 марта Тимур Файзутдинов играл в составе петербургского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» в рамках МХЛ. Во втором периоде шайба случайно попала ему в голову, после чего защитник упал на лед. Медики вышли оказывать ему первую помощь, а затем госпитализировали его в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но 16 марта 19-летний защитник скончался.
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