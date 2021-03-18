Как в Челябинске простились с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, умершим после травмы на матче: мама не могла идти, а люди несли охапками цветы

В Челябинске простились с Тимуром Файзутдиновым Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске 18 марта простились с Тимуром Файзутдиновым. Воспитанник спортшколы «Трактор», капитан и защитник выступающей в МХЛ команды «Динамо — Санкт-Петербург» умер в реанимации после серьезной травмы на льду. В игре 19-летнему спортсмену в голову случайно прилетела шайба. Несколько дней врачи ярославской больницы боролись за жизнь хоккеиста, но его состояние было критическим, и положительной динамики не наблюдалось. Парень скончался 16 марта.

Прощание со спортсменом прошло в арене «Трактор». Фото: Кирилл САДЫКОВ

Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым прошла в ледовой арене «Трактор». Организацией занимались федерация хоккея России и питерское «Динамо». В Челябинске у спортсмена живет семья, поэтому в последний путь спортсмена провожали в родном городе. Сюда прилетели менеджмент клуба, команда и спортивные функционеры.

Желающих проститься с парнем было много. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Люди несли цветы... Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тишину в фойе нарушал только женский плач. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Желающих проститься с Тимуром Файзутдиновым начали пускать в арену «Трактор» в 12:00. Образовалась большая очередь. Люди несли красные розы и гвоздики. Самому юному участнику процессии на вид было около 8 лет. Он пришел с бабушкой.

На входе людям раздавали медицинские маски и обрабатывали руки антисептиком. Потоки разводили сотрудники ритуальной службы: вход в арену и выход из нее организовали в разных местах.

Тимур улыбался всем с фотографий. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Большая трагедия, когда уходят такие молодые. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гроб с телом хоккеиста установили в фойе. Место огородили, рядом поставили стулья для родственников Тимура Файзутдинова. По бокам — мониторы, на которых транслировались фотографии парня: вот он совсем маленький, а здесь уже стоит на коньках, первый кубок… Пришедшие не могли сдержать слез.

Для собравшихся уход Тимура — большое горе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отца хоккеиста на церемонии (посередине) стало плохо, но потом он вернулся. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проститься с хоккеистом пришли его воспитатели, одноклассники, учителя, ребята вместе с которыми он делал первые шаги в спорте. Они обнимали убитую горем маму спортсмена и выражали слова соболезнования. Она гладила сына по руке, а мужчина (вероятнее всего отец) — долго сидел у гроба, опустив свою голову на грудь Тимуру Файзутдинову.

Родители провожают сына в последний путь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Близкие поддерживали родителей парня. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Поддержать родителей в арену пришли вице-мэр Сергей Авдеев и руководитель спортуправления администрации Челябинска Максим Клещевников. Они назвали случившееся роковой ошибкой и напомнили, что Тимур Файзутдинов — воспитанник челябинского хоккея.

Поддержать родителей хоккеиста пришли вице-мэр Сергей Авдеев и руководитель спортуправления администрации Челябинска Максим Клещевников. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В гражданской панихиде приняли участие руководитель Молодежной хоккейной лиги Александр Гуськов, главный консультант управления сборных команд ФХР Игорь Тузик, гендиректор московского «Динамо» Алексей Кровопусков и главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев. Они выразили слова поддержки семье хоккеиста.

— Мы будем помнить Тимура, пусть земля ему будет пухом, — тихо сказал Игорь Тузик.

Гендиректор московского «Динамо» Алексей Кровопусков тоже прилетел в Челябинск на похороны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-президент КХЛ Александр Гуськов выразил близким соболезнования. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев отметил, что уход спортсмена — огромная трагедия для всей команды. Хоккеисты стали свидетелями роковой случайности на льду, которая привела к смерти Тимура.

— Мы тяжело это восприняли, — сказал Кирилл Алексеев. — Тимур отдавался своему делу полностью, был и остается настоящим мужиком. Мы часто с ним спорили, но он всегда обо всем честно говорил в лицо. Спи спокойно, Тимур.

Главный тренер МХК «Динамо Санкт-Петербург» Кирилл Алексеев назвал Тимура настоящим мужчиной и пожелал парню спокойного сна. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В фойе было много молодежи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После панихиды в фойе попросили остаться только родственников хоккеиста и его команду. Все остальные выстроились на улице в живой коридор. Затем гроб вынесли на улицу и пронесли к машине ритуальной службы. Перед ним несли большой портрет хоккеиста.

На улице люди выстроились в живой коридор. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Процессия прошла мимо собравшихся. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Маму Тимура вывели из арены чуть позже. Обессилевшей от слез родительнице помогали идти две женщины.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Процессия направилась на кладбище на нескольких автомобилях ритуальной службы, а пришедшие проститься с хоккеистом люди начали расходиться.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Напомним, 12 марта Тимур Файзутдинов играл в составе петербургского «Динамо» с ярославским «Локомотивом» в рамках МХЛ. Во втором периоде шайба случайно попала ему в голову, после чего защитник упал на лед. Медики вышли оказывать ему первую помощь, а затем госпитализировали его в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но 16 марта 19-летний защитник скончался.

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