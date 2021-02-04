Челябинская область заплатит 30 млн рублей за проект детской больницы в челябинском бору

Закончить проектирование нового хирургического корпуса ЧОДКБ должны к концу 2021 года Фото: "КП" Архив

Торги на проектирование нового хирургического корпуса для ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» в челябинском бору выиграла компания «ЕСК-Проект». Такие данные содержатся в Единой информационной системе госзакупок. Стоимость контракта — 30 млн рублей.

Согласно конкурсной документации закончить проект компания должна не позднее четвертого квартала 2021 года.

В торгах участвовало девять компаний, включая компанию «Синай». «ЕСК-Проект» входит в холдинг семьи Вайнштейнов. По открытым данным, учредителями компании являются Михайлова Анна Евгеньевна и Кузьмина Ирина Геннадьевна.

Напомним, скандалы вокруг строительства хирургического корпуса детской больницы не утихают. Изначально проект должна была делать другая компания, но в итоге эту закупку отменили. Для строительства депутаты приняли решение на вырубку части челябинского бора после исключения этого участка земли из территории природного памятника. Это не понравилось общественности, и они смогли обжаловать его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года депутаты в экстренном порядке одобрили изменение границ бора с выведением участка необходимого под строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Взамен присоединялись другие территории. 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске.

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