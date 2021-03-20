Коронавирусу в Челябинске исполнился год: смотрим, как выглядели улицы во время самоизоляции и сейчас

По парковке возле ЮУрГУ сразу видно, есть карантин или нет Фото: камеры "Интерсвязь"

Ровно год назад, 20 марта, в Челябинской области зафиксировали первого заболевшего коронавирусом, а потом... Вы и сами знаете, что было потом: масочный режим, закрытие заведений, карантин, самоизоляция, удаленка, ажиотаж на туалетную бумагу и многое другое. Челябинцы читали новости в те дни и удивлялись: «Ого, аж 10 новых заболевших за сутки!» А вы помните, что чувствовали в те дни? Паниковали и закупались консервами или считали, что коронавирус вас не коснется?

Сейчас пандемия никуда не делась, но жить стало явно спокойнее, ведь уже понятно, что ковид— это все-таки не чума, да и вакцинация вовсю идет. Мы решили сравнить, как выглядели улицы Челябинска в те дни, когда заболевшие только-только появлялись, и как они выглядят сейчас, когда ковидом в регионе переболели почти 50 тыс. человек.

С приходом коронавируса многие челябинцы засели в своих домах, чтобы ответственно соблюсти самоизоляцию. Некоторые улочки заметно опустели.

Сейчас на Кировке больше людей, да и заведения открыты Фото: читатели КП

Тротуары и остановки пустовали, а теперь толпы возвращаются Фото: читатели КП

Редкие гуляющие в парке Гагарина сменились на массовое празднование Масленицы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Движение автомобилей на дорогах тогда тоже уменьшилось, где-то незначительно, а где-то очень даже заметно. Для сравнения мы посмотрели на оживленные перекрестки в понедельник в 10 утра.

Перекресток улиц Братьев Кашириных и Каслинской Фото: камеры "Интерсвязь"

Перекресток улиц Гагарина и Дзержинского Фото: камеры "Интерсвязь"

Перекресток улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта Фото: камеры "Интерсвязь"

Перекресток Комсомольского и Свердловского проспектов Фото: камеры "Интерсвязь"

Площадь Революции Фото: камеры "Интерсвязь"

Тогда же в городе началась и обработка улиц. Сейчас же обходимся без этих машин с ужасающе громким гулом.

Обработка улицы Братьев Кашириных. Теперь здесь только снег Фото: читатели КП

В конце марта 2020 года также началась отмена массовых мероприятий. Например, перенесли концерт группы «Пошлая Молли», а спустя год в этой же «Галактике» выступит Алена Швец — ее шоу пройдет с соблюдением ограничений.

Когда закончится пандемия — неизвестно. Власти прогнозировали, что масочный режим в Челябинской области продлится до конца 2021 года, так что будем надеяться, что хотя бы 2022 год пройдет как в старые доковидные времена.

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