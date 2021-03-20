Вакцинация проходит с 10:00 до 16:00
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня, 20 марта, в челябинском ТРК «Алмаз» проходит вакцинация от коронавируса для всех желающих. Судя по образовавшейся очереди, их оказалось достаточно, поэтому не исключено, что мероприятие будет повторяться в будущем. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с места событий.
Люди начали подходить на вакцинацию к 10 утра
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На месте вакцинации работают волонтеры
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Перед прививкой люди проходят небольшое обследование
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Без бахил в палатку для прививки вас не пустят
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После прививки челябинцы получают рекомендации
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то просто пришел в ТРК, а тут вакцинация... Почему бы не привиться?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Раньше в ТРК можно было сдать только анализ ПЦР
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для прививки нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодняшняя вакцинация завершится в 16:00, будет ли она на следующих выходных — пока неизвестно.
Напомним, о том, что в ТРК можно будет сделать прививку от коронавируса накануне сообщил Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». Полное интервью с главой региона читайте в нашем материале.
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