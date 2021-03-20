Вакцинация проходит с 10:00 до 16:00 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 20 марта, в челябинском ТРК «Алмаз» проходит вакцинация от коронавируса для всех желающих. Судя по образовавшейся очереди, их оказалось достаточно, поэтому не исключено, что мероприятие будет повторяться в будущем. Представляем вашему вниманию фоторепортаж с места событий.

Люди начали подходить на вакцинацию к 10 утра Фото: Кирилл САДЫКОВ

На месте вакцинации работают волонтеры Фото: Кирилл САДЫКОВ

Перед прививкой люди проходят небольшое обследование Фото: Кирилл САДЫКОВ

Без бахил в палатку для прививки вас не пустят Фото: Кирилл САДЫКОВ

После прививки челябинцы получают рекомендации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то просто пришел в ТРК, а тут вакцинация... Почему бы не привиться? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Раньше в ТРК можно было сдать только анализ ПЦР Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для прививки нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодняшняя вакцинация завершится в 16:00, будет ли она на следующих выходных — пока неизвестно.

Напомним, о том, что в ТРК можно будет сделать прививку от коронавируса накануне сообщил Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». Полное интервью с главой региона читайте в нашем материале.

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