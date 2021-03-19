Вакцинацию запустит в тестовом режиме Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 20 марта в торговых центрах Челябинска можно будет привиться от коронавируса. Раньше там можно было только сделать анализ ПЦР, а теперь власти запустят и вакцинацию.

— Это пилотный проект, чтобы вакцинация шла не только в медицинских учреждениях, но и в торговых комплексах, — рассказал губернатор Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». — Начнем с Челябинска, потом будет продвигать проект в других городах.

В Минздраве уточнили, что вакцинация будет 20 марта с 10:00 до 16:00 в ТРК «Алмаз».

По словам губернатора, в регионе активно идет вакцинация — область получила 116 тыс. вакцин, 95% из которых уже использованы.

Полное интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером читайте в нашем материале.

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