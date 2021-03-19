Губернатор Челябинской области Алексей Текслер о планах после двух лет работы в регионе: что будет с метро, исчезнут ли маршрутки и предприятия-загрязнители

Алексей Текслер рассказал об итогах и планах развития Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два года назад, 19 марта, Челябинскую область возглавил тогда малоизвестный южноуральцам Алексей Текслер. Указ о его назначении исполняющим обязанности главы региона подписал Владимир Путин. Новая кандидатура «варяга» вызвала недоверие, но со временем он сумел вселить надежду на позитивные перемены. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» мы спросили Алексея Текслера о том, что он видит главным в своей работе и насколько слова подкрепляются делами.

Два года назад Алексей Текслер возглавил Челябинскую область Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРОШЛО 40 ЛЕТ, А КАЧЕЛЬКИ ВСЕ ТЕ ЖЕ

— Я отлично помню, когда вечером 19 марта 2019 года, в конце рабочего дня, жители узнали, что будет новый губернатор…

— Я тоже отлично помню этот день (улыбается).

— Познакомившись с регионом, как вы оценили его состояние и какой видите область сейчас, два года спустя?

— Я достаточно хорошо понимал проблематику Челябинской области. Сам часто бывал в Челябинске, здесь живут мои друзья, с которыми мы обсуждали вопросы развития города. Поэтому знал болевые точки, правда, больше с обывательской точки зрения. В должности первого заместителя министра я тоже был хорошо знаком с экономической составляющей региона. На что я обратил внимание, когда приехал уже в качестве ио губернатора, так это на то, что жизнь зависла если не в 90-х годах, то в 2000-х точно. И уже от меня требовалось, чтобы город получил ускоренное развитие и достиг уровня регионов, на которые можно равняться.

— А какие это регионы?

— Например, Московская область, Москва, где я прожил пять лет, Татарстан. Конечно, речь идет не о копировании всего, что там делается, а об опыте прорыва в жизни регионов. А в Челябинске до сих пор есть вещи еще из моего детства, словно ты на машине времени снова оказался в своем дворе — те же трамваи, то же деревце, та же качелька, но уже с толстым слоем краски. Но прошло-то уже 40 лет!

ЭКОЛОГИЯ СТАЛА НЕПРОСТЫМ ВЫЗОВОМ

— Вы приехали уже с планом исправления ошибок?

— Было некое понимание, но для решения любой задачи всегда важен анализ, диагностика. Именно поэтому я начал с объезда территорий. Некоторые вещи ведь видны невооруженным глазом. Приезжаешь в район, видишь, например, состояние больницы и все становится очевидным.

Губернатор многие цифры держит в голове Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Можете назвать топ-5, которые держите на личном контроле?

— Их больше. Самое важное — здравоохранение. Пандемия показала, что мы вовремя остановили оптимизацию, начали помогать медицинским учреждением оборудованием, строить новые фапы. В непростое время возвели отличную инфекционную больницу, и я этим горжусь. Сейчас строим вторую очередь. Больница многопрофильная, каждый лепесток-корпус может работать на другой профиль, не только инфекционный. Недавно я был в госпитале ветеранов, определили, что могут потребоваться дополнительные койки. И у нас нет головной боли, потому что мы можем их развернуть на базе новой больницы.

Второе направление — социально-экономическое развитие районов. Есть большая диспропорция — они районы успешные, другие совсем отстающие. Я поставил задачу, чтобы в каждом муниципалитете были «заглавные» проекты развития. Диагностика показала чего не хватает в каждом городе. Оказалось, что больше всего проблем со здравоохранением, доступностью медицины, сферой ЖКХ, еще не хватает культурных и спортивных объектов.

На личном контроле строительство дорог и развитие транспорта. Такой интересный факт — два года назад, когда я приехал, выяснилось, что регион вообще никак не помогает районам в дорожном строительстве. Тогда я принял решение о выделении 500 миллионов рублей на летний сезон 2019-го года, чтобы главы могли отремонтировать и отстроит дороги. Мы эту работу продолжаем и сейчас. Если в 2018 году мы ремонтировали около 400 км дорог, то в последний и этот год — по 800 км, то есть объем в два раза увеличился. Понятно, что эти многолетние проблемы невозможно быстро решить, но сдвиг есть.

ЖКХ — это очень проблемные вопросы, требующие больших финансовых вложений. У каждого муниципалитета определили болевые точки — где-то это отопление, чистая вода, канализация. Будем решать постепенно.

Пятое направление — экология. Для меня это был один из самых непростых вызовов. За три месяца 2019 года я лично сам встретился со всеми руководителями крупных предприятий. На сегодня подписаны 15 соглашений, в каждом из которых около 80 пунктов. Эти документы о том, какие обязательства по улучшению экологии берут на себя заводы. Нам не нужны закрытые предприятия, нам нужны чистые предприятия. И они начали работать над этим, количество выбросов уже сократилось.

— То есть должны были появиться соглашения, чтобы крупные промышленники перестали травить города?

— Я благодарен поддержке федерального правительства, Росприроднадзора, которые помогли добиться этого. Все разговоры с руководителями предприятия начинались одинаково: «Мы старый завод и ничего сделать не можем». Нет уж, времена изменились. Я сам из Металлургического района, поэтому знаю, что раньше все сводилось к одному — труба дымит и слава советским металлургам. Сейчас промышленность может работать с соблюдением экологических требований, технологии все есть, нужно только внедрять.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Система добровольных обязательств хороша, но мы первые в стране сделали еще и систему мониторинга. И мы будет развивать ее, чтобы понимать, кто портит воздух. Специальные программы позволяют через силу, скорость, направление ветра вычислить источник загрязнения и тут уже фразы «Это не мы» не помогут.

Еще в этом году, надеюсь, запустим эксперимент по квотированию выбросов. Вся эта работа в совокупности позволит добиться к 2024 году снижения выбросов вредных веществ на 30%.

О ХОККЕЕ, ФУТБОЛЕ И СПОРТИВНОЙ ФИГУРЕ

— Многие заметили, что вы сильно похудели, как стали губернатором. Сказывается стрессовая работа или следите за своей формой?

— Вопрос воспринимаю как шуточный (смеется). Просто знаете, динамика жизни изменилась. Кабинетная, министерская работа — это одно, а постоянное движение — это другое.

После кабинетной работы в жизни добавилось динамики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Одно из первых ваших решений на удивление коснулось смены руководства в ХК «Трактор». Сейчас в клубе снова кадровая лихорадка и вылет из плей-офф. Что будет предпринято теперь?

— Первым решением стало увольнение министра транспорта, а по «Трактору» было принято позднее. Что касается нынешнего положения, то никакой кадровой лихорадки нет. Если вы про то, что спортивный блок ушел, то это плановое развитие. В прошлом сезоне были кадровые изменения — назначен новый генеральный директор Иван Савин, мы вернули главного тренера, у которого были успехи здесь — это про Анвара Гатиятулина, по сути, собрали новую команду. Результат — сезон лучше прошлого, вошли в плей-офф с пятого места, но к сожалению, команда не перепрыгнула заданную планку. Мы делаем определенные выводы и команда продолжит изменения, чтобы в следующем сезоне быть лучше. И я благодарю хоккеистов, тренерский состав, потому что в этот раз играли лучше, чем раньше.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Увеличилось финансирование на развитие футбола, на него тоже делается ставка?

— Футбол — дорогое удовольствие. Есть опыт регионов, которые вкладывали большие деньги в футбольные команды, покупали легионеров, потом деньги заканчивались, игроки разъезжались и на этом все заканчивалось. Лучше бы финансы вложили в детские школы. Сначала необходимо выстроить систему и она должна начинаться с развития детского, юношеского футбола. Я с РФС подписал соглашение по применению современных методик обучения в спортивных школах. Понятно, что нужна еще и материальная база в виде стадионов, крытого большого манежа. Но вопросы нужно решать последовательно.

ДОЛОЙ МАРШРУТКИ, ДА ЗДРАВСТВУЮТ ТРАМВАИ И МЕТРО

— Много говорится о развитии транспортной схемы. Но у наших читателей постоянно возникает вопрос: «Неужели чиновники не видят грязные, старые маршрутки, не знают о том, что в них просто опасно ездить из-за лихачества водителей и т.д.». Так исчезнут маршрутки из города и когда мы увидим первые перемены в транспортной сфере?

— Перемены уже начались. Мы видим, что городу больше 100 новых современных автобусов, которые, кстати, позволили убрать более 200 маршруток. И мы продолжим работу, чтобы на всех главных маршрутах был экологически чистый газомоторный транспорт. Но и автобусы малой вместимости тоже останутся, как и останется частный бизнес. Только будут ужесточены условия, компании будут находиться на подряде у государства за количество перевезенных пассажиров подрядчики будут получать средства. И здесь уже невозможно спекулировать на поднятии цены за проезд.

Агломерационная схема маршрутов предполагает объединение Копейска, Западного, Сосновского района, «Привилегии» единой сетью, чтобы не платить при пересадках.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Продолжаем модернизацию трамвайных перевозок. Их общая доля падала, но теперь будет повышаться. Начинаем ремонтировать пути, контактную сеть, остановки, особенно опасные, которые находятся в центре дорог, менять автопарк. До конца года в Челябинске появится 31 новый трамвай. Это будет основная модель Усть-Катавского вагоностроительного завода с кондиционерами, в том числе для холодного времени года, WI-FI, usb и обычными розетками, возможностью ручного открывания дверей, чтобы сохранять тепло и не открывать их, если нет пассажиров.

Еще 10 таких трамваев появятся в Магнитогорске. В целом, общественный транспорт мы стараемся обновлять в разных городах и районах области — Миассе, Златоусте, Кунашаке, Троицке.

— Какая судьба ждет метро?

— Я помню какое воодушевление было, когда принималось решение о строительстве метро. Первая очередь предполагала пять станций. На настоящий момент чуть меньше половины тоннелей сделано, одна станция «Торговый центр» не полностью готова, но контур уже есть, еще одна — в стадии полуготовности, к остальным не приступали, а станции — это самое дорогое в строительстве. Понятно, что есть мечта о метрополитене, и некоторый объем работ уже проделан, но многое изменилось, и важно понимать целесообразность метро в Челябинске.

Текслер не намерен хоронить мечту о челябинском метро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Недавно к нам приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, который в Москве уделял много внимания метро. Мы с ним спустились в наш тоннель, и я попросил его экспертным взглядом оценить состояние и, самое главное, перспективу. Мы договорились, что активно займемся этой темой. Сейчас ведутся переговоры с проектировщиками, чтобы понять, как старый проект метро, который уже не отвечает современным транспортным задачам, модернизировать, вписать в новую концепцию и оптимизировать расходы. В общем засыпать мечту о метро я не намерен и считаю, что будущее у челябинского метрополитена есть.

ЗА АНТИТЕЛАМИ В ТОТРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

— Алексей Леонидович, не можем не спросить о борьбе с коронавирусом. Год, как мы находимся в режиме повышенной готовности, но уже дождались вакцины. А вы сделали прививку?

— Лично я пока не вакцинировался, потому что у меня есть антитела. Как только целесообразность появится, я сделаю прививку. Мы активно ведем вакцинацию, уже получили 116 тысяч вакцин, порядка 95% из них использованы.

Алексей Текслер признался, что переболел коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И хочу сказать, что с этой субботы у челябинцев появится возможность поставить вакцину в торгово-развлекательных комплексах. Раньше там брали анализ ПЦР на коронавирус, теперь можно будет привиться. Это пилотный проект, чтобы вакцинация шла не только в медицинских учреждениях, но и в торговых комплексах. Начнем с Челябинска, потом будет продвигать проект в других городах. Я думаю, что жители оценят удобство и доступность.

Алексею Текслеру показали раритетную подшивку «Комсомольской правды» 1939-1940-х годов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор оставил автограф на стекле студии КП-Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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