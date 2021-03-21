Бурлаки на проруби: моржи Челябинской области придумали новый аттракцион

Моржи цеплялись за трос и катались. Фото: Владимир Бурдин
Миасские моржи вновь удивили креативом. Любители поплавать в проруби решили провести день зонтиков и шляп, только вот незадача: не все пришли при параде. Зато кто-то взял трос и придумали новый аттракцион — бурлаки на проруби. Один цепляется, а две его тащат.
— Недорого решили катать — всего по 500 рублей за час, — шутят моржи. — Ну, а если кто не выдержит час катания в проруби, то это конечно его проблемы. Очередь на аттракцион большая, чем быстрее веревка будет освобождаться, тем больше людей можно будет покатать.
Изначально был запланирован день зонтиков и шляп. Фото: Владимир Бурдин/vk.com
Безопасность превыше всего! Фото: Владимир Бурдин
В заплыве принимали участие экстремалы всех возрастов. Фото: Владимир Бурдин
Фото: Владимир Бурдин
Посмотреть на моржей пришли случайные прохожие.
Сколько эмоций! Фото: Владимир Бурдин
Фото: Владимир Бурдин
Ранее миасские моржи необычным способом отметили Масленицу. Они ныряли за самоваром в прорубь, а потом тут же лакомились блинами со сгущенкой и горячим чаем. Посмотреть, как это было можно по ссылке.
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