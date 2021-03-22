Летнее расписание аэропорта Челябинска будет действовать с 28 марта по 30 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

В это воскресенье, 28 марта, воздушная гавань южноуральской столицы переходит на весенне-летнюю полетную программу, которая будет действовать по 30 октября включительно. Изучаем расписание аэропорта Челябинска.

— В летнем расписании представлены традиционно востребованные российские курорты. В южном направлении будет осуществляться еженедельно почти 40 рейсов: Сочи — 16 рейсов, Симферополь — 10 рейсов, Анапа — четыре рейса, Краснодар — пять рейсов, Минеральные Воды — два рейса, Ростов-на-Дону — два рейса, — рассказали в пресс-службе челябинского авиапредприятия. — Летнее расписание только формируется, но уже заявлены новые перевозчики. Авиакомпания «НордСтар» подала заявку на выполнение полетов в Краснодар раз в неделю с 11 мая.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, авиакомпания Red Wings откроет рейсы в Геленджик, Махачкалу, Мурманск и Норильск.

Продолжатся перелеты в Москву: семь ежедневных рейсов в Шереметьево, три — в Домодедово и два — во Внуково. Трижды в день будут выполняться перелеты в Санкт-Петербург. С июня по сентябрь добавятся рейсы в Новосибирск, всего их будет четыре. Дважды в неделю можно будет улететь в Ханты-Мансийск. Продолжится выполнение региональной программы в Волгоград, Новый Уренгой, Казань, Омск и Красноярск.

1 мая ожидается открытие обновленного международного терминала. Но когда начнутся перелеты за границу пока не уточняется. Это будет зависеть от заявок авиакомпании, разрешения Росавиации и других факторов.

— При открытии международного сообщения ожидается возобновление рейсов на направлениях Анталья, Ларнака, Дубай и Тунис. Заявки на выполнение рейсов по данным направлениям получены, — уточнили в пресс-службе.

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