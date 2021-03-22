Производственные процессы под контролем: на объектах Томинского ГОКа установлены автоматизированные системы управления

Инженерная компания «ЛАНИТ-Урал» оснастила производственные площадки Томинского горно-обогатительного комбината автоматизированной системой управления технологическим процессом (сокр. — АСУТП).

Работы начались еще в 2019 году с оснащения АСУТП основных производственных мощностей комбината. В список первоочередных объектов вошли: отделение флотации, отделение измельчения руды, цеха производства закладочного материала и его транспортирования для ликвидации угольной выработки Коркинского разреза.

Инженеры «ЛАНИТ-Урал» провели монтаж кабельных трасс и оптических линий по территории Томинского ГОКа и внутри предприятия, разработали и внедрили все этапы системы АСУ. Теперь управлять технологическим процессом на обогатительной фабрике можно из единой операторской.

Для бесперебойной работы комбината специалисты проложили структурированные кабельные сети на объектах предприятия и создали специальную систему для контроля административно-бытового корпуса.

Понимая важность соблюдения техники безопасности, инженеры внедрили систему пожаротушения на газопоршневой станции. Именно она обеспечивает энергией все объекты предприятия. Теперь здесь имеется более 400 извещателей и более двух сотен модулей порошкового пожаротушения.

Отдельным важным пунктом стало создание автоматизированной системы управления цехом транспортирования закладочного материала в Коркинский разрез. Этот проект предусматривал работы на шести различных территориях цеха. Чтобы объединить все эти объекты в одну систему, специалисты «ЛАНИТ-Урал» установили более 50 шкафов управления с новейшим современным оборудованием и подключили 329 датчиков.Теперь сотрудники комбината могут контролировать весь производственный процесс в режиме реального времени, следить за работой программных и технических компонентов системы, а также управлять насосами и запорной арматурой.

— Уровень организации производства предъявляет повышенные требования к автоматизированной системе управления технологическим процессом, — комментирует генеральный директор Томинского ГОКа Валерий Улановский. — Построенная инфраструктура АСУТП позволит вести эффективную и безопасную работу на всех участках и в подразделениях предприятия.

Напомним, Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу «Русская медная компания») признан одним из самых высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России.В состав предприятия войдут карьеры «Томинский» и «Калиновский», а также обогатительная фабрика.На предприятии собираются внедрить самые современные технологии, что позволит на 4% обогатить медную руду содержанием меди. Производительность комбината оценивается в 28 миллионов тонн руды в год, из нее будет производиться более 500 000 тонн медного концентрата.

Инвестиции в проект составят порядка 77 млрд рублей. Его реализация позволит ликвидировать Коркинский угольный разрез, эндогенные пожары от которого загрязняют воздух в Челябинской области. Комбинат будет производить закладочный материал на основе хвостов обогатительной фабрики, это позволит потушить подземные самовозгорания на самой крупной открытой угольной выработке в Евразии.