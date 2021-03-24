Парикмахеры в шоке, а прохожие просят сфотографироваться: школьница из Челябинска отрастила волосы до колен

Длина белокурых локонов Дианы 117 см — и это при росте 152 см! Фото: из архива героя публикации

Пятиклассница Диана Гайдак из Челябинска отрастила волосы до колен. Длина ее белокурых локонов 117 см — и это при росте 152 см! На прическу рекордной длины девочку вдохновила диснеевская принцесса Рапунцель. Однако Диана хочет пряди поскромнее, чем у сказочной красавицы: не 20 метров, а всего лишь до пят. Как челябинской Рапунцель удается совладать со своими локонами, и почему от работы с ней отказываются парикмахеры.

ТОЛЬКО КОНЧИКИ ПОДРОВНЯТЬ

Своей пышной косой Диана бьет рекорды среди длинноволосых челябинок. В Масленицу она стала победительницей конкурса «Краса — девичья коса» в горсаду им. Пушкина. А еще получила награду за лучший народный костюм.

Диану уже узнают на улицах. Про длинноволосую школьницу неоднократно писали СМИ, кроме того, она подрабатывает моделью. Фотографировалась для рекламы магазинов «Юничел», Spar и для бутиков детской одежды. Фотопозированию и подиумному шагу она обучалась специально.

Диана стала победительницей конкурса «Краса — девичья коса» в горсаду им. Пушкина. Фото: из архива героя публикации

Однако носить длинную косу, которая вызывает восторг окружающих, не так-то просто. Ухаживать за шевелюрой Диане помогает мама. С мытьем девочка уже справляется сама, а вот сушат локоны мама и дочь вместе. На сушку феном уходит не меньше часа.

— Иногда я ее спрашиваю: «Диан, может, ты устала, может, ты хочешь подстричь немножко, сантиметров на 10-15». Потому что я понимаю, что это все равно тяжело, у меня у самой длинные волосы. Говорю, что я тебя ни в коем случае не заставляю их носить, не настаиваю. Это твой выбор, твое желание. Она отвечает: «Нет, мам, я очень люблю свои волосы, ни в коем случае не хочу их подстригать». И мы когда идем ровнять кончики, она всегда переживает, чтобы было немного — не больше 1,5 см, она всегда следит за этим, — рассказывает мама Дианы Надежда Минина-Гайдак.

Диана начала отращивать волосы после того, как посмотрела мультфильм про Рапунцель. Фото: из архива героя публикации

ЭТО — НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

С волосами Дианы дома научились справляться все: папа с легкостью заплетет косу, если мама занята, а заботливый котейка стаскивает пряди на пол, когда девочка спит. Он так играет, но в тоже время, и не дает локонам запутаться.

Длинные волосы и у мамы, и у бабушки. Фото: из архива героя публикации

Фото: из архива героя публикации

Надежда отмечает, что в их семье все женщины — обладательницы длинных и красивых волос.

— У моей мамы тоже очень густые длинные волосы. Убирает их в косичку и под заколку, чтобы не мешали, но тем не менее очень любит длинные волосы. И у меня длинные волосы. Нам от бабушки досталось это все, — делится Надежда.

Это любимая прическа Дианы — две шишечки и распущенные волосы. С такой прической и волосы не мешают, и хорошо видно длину. Фото: из архива героя публикации

Девочка профессионально занимается вокалом. Фото: из архива героя публикации

«ЧТО Я БУДУ ДЕЛАТЬ С ЭТИМИ ВОЛОСИЩАМИ?»

Сделать красивую прическу на фотосессию или какое-то важное мероприятие Диане нелегко. Многие мастера боятся ее длинных волос и отказываются укладывать их.

— Некоторые мастера реагируют так: «А-а-а, господи, что я буду делать с этими волосами?! Что я буду делать с этими волосищами?! Многие в шоке, некоторые пишут мне: «Извините, Надежда, я с такой длиной никогда не работала, я не знаю, как ее собрать». На последний конкурс нас заплетала мама одноклассника. Мы к ней постоянно обращаемся, она сама парикмахер, визажист, преподает в учебном центре. Мы поменяли три мастера, пока нашли своего, — говорит мама маленькой Рапунцель.

Многие мастера боятся, что не справятся с длинными волосами школьницы. Фото: из архива героя публикации

Но в ужасе от длины только некоторые парикмахеры. В основном окружающие очень позитивно реагируют на Дианины косы.

— Обычно маленькие девочки проходят мимо и говорят: «Мама-мама, смотри, какая длинная косичка! Мама, у нее волосы, как у Рапунцель». Диане это нравится, ее видимо это забавляет, она улыбается. Взрослые девочки тоже стоят шепчутся, мы это, конечно, тоже слышим, нам приятно. Некоторые подходят и просят сфотографироваться с ней.

Фото: из архива героя публикации

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ВОЛОС ОТ РАПУНЦЕЛЬ

По словам Надежды, для волос очень полезны массажи головы — они стимулируют рост и сокращают выпадение. Ее мама всегда делает массаж и ей, и внучке. Техник много, можно отыскать в Интернете видео-инструкции. Также, как фитнес-тренер, она отмечает, что важно правильное и сбалансированное питание.

Еще один секрет кроется в дате, когда нужно посещать парикмахерскую.

— Многие смеются надо мной, многие не верят. Но мы подстригаем длину на нарастающую луну. Мне кажется, это работает, есть какая-то связь с Космосом, — улыбается Надежда. — Мы всегда делаем так. А если я стригу челку и не хочу, чтобы она росла, я иду к парикмахеру на убывающую луну.

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