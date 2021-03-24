Как уберечь четвероногих друзей на природе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидели клеща на собаке или кошке? Такая картина у владельцев домашних питомцев сразу вызывает панику. Ведь клещи часто переносят опасные заболевания, которые могут привести к инвалидности и даже смерти. Челябинские ветеринары рассказали, как избавиться от клеща и какие средства для собаки помогут избежать неприятностей.

Весна и лето — пора, когда жители Южного Урала обеспокоены из-за активности клещей. Если для человека есть риск заразиться энцефалитом, то для животных — пироплазмозом (заболевание, возбудителем которого являются кровепаразиты — Babesia. Заражение происходит с укусом иксодовых клещей. Прим.ред.). Эту тему накануне активно обсуждали за круглым столом в «Комсомольской правде». Врач-терапевт и представитель ветеринарной клиники «ЗооМакс» Олеся Алексеенко рассказала, что избавить животное от пироплазмоза не всегда удается и, в большинстве своем, это непростая и дорогостоящая процедура:

— Лечение пироплазмоза обходится при легком течении около 5 тысяч рублей, при тяжелом — до 30-50 тысяч безо всяких гарантий. То есть это когда мы делаем гемотрансфузию и переливание.

Ветеринары дают советы по обработке животного от клещей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ветеринарные светила еще не придумали вакцину от опасного заболевания. Но в качестве профилактики рекомендуют использовать таблетки, капли на холку и спрей от клещей. Применять можно щенкам с 2-месячного возраста. Но сначала стоит обратиться за консультацией к ветеринару, чтобы подобрать правильную дозировку по весу животного.

— На весь период пироплазмоза нужно 9 таблеток «Симпарика» или 3 таблетки «Бравекто». Для щенков лучше «Симпарика», для взрослых животных, у которых вес стабилизировался, препарат «Бравекто».

Медикаментозная терапия не исключает того, что клещ все же вцепится в животное. Препарат парализует паразита уже после попадания на кожу. Чтобы он даже не подумал приблизиться к домашнему любимцу, стоит позаботиться о репелленте.

— Если вы едете в лес, на озеро, лучше использовать еще и спрей поверхностно, чтобы клещи не заползали на шерсть. Помимо того, что потом муторно снимать их всех, вычесывать, они будут транспортироваться на животном, разбрасываться, попадать домой к владельцам, где маленькие детки или могут быть другие животные, которые не защищены в полной мере.

На такие случаи владельцам животных хорошо бы иметь под рукой пинцет или специальный выкручиватель (гвоздодер) для клещей. Нехитрое приспособление продается в ветеринарных аптеках и стоит не дорого — 100-200 рублей.

Обнаружив клеща на собаке или кошке, необходимо подцепить его не за тельце, а около головы и дернуть вместе с кусочком кожи. Место покраснения обработать хлоргесидином. И каждый раз не забывать осматривать животное после прогулок.

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