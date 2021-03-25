Комиссия для «избранных»? Мнение коммунального омбудсмена Челябинской области о «дани» за оплату услуг ЖКХ

Нововведения больше всего запутают пенсионеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта при отплате отопления и горячей воды через банки и офисы системы «Город» начали брать комиссию — 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей. Люди уже окрестили нововведение «данью» за услуги ЖКХ. Пока в антимонопольной службе не видят в сборе этой платы ничего незаконного, выясняется, что «на деньги» попадают далеко не все (и это, увы, далеко не пенсионеры). О комиссии для «избранных» КП-Челябинск поговорила с коммунальным омбудсменом Челябинской области Анатолием Вершининым.

Структуру тарифа не раскрывают

Нововведение подается людям, казалось бы, с благими намерениями — хотят исключить риск двойной оплаты людьми банковской комиссии. До 13 сентября 2020 года ее могли включать в коммунальные тарифы, а после указанной даты запретили. Вот только ожидаемого по логике снижения ежемесячной платы за горячую воду и отопления на сумму той самой комиссии плательщики не увидели.

Начались споры и жалобы, и тут выяснилось, что документального подтверждения, что банковская комиссия была включена в тариф раньше, нет. Да и ответа на вопрос из чего тот самый тариф складывается — тоже. Оказывается, это коммерческая тайна.

— Тариф защищен поставщиком ресурса обычно на год, пока мы не увидели в квитанциях его уменьшения, — рассказал Анатолий Вершинин. — Наблюдали только увеличение платы за отопление из-за холодов зимой, на которую ссылался поставщик. Но не первый год мы говорим, что не видим из чего тариф формируется. Нет точных данных, поэтому сложно обсуждать вопрос об исключении из него банковской комиссии. На словах — из зарплат, инвестиционной программы, платежей за все необходимые материалы и тому подобного. А в реальности — документ со структурой тарифа для нас закрыт. Запрашивал в свое время данные, но отвечают, что это тайна коммерческой организации.

Одни заплатят, другие — нет

Хотят этого люди или нет, но до декабря 2021 года придется платить по утвержденному тарифу. Авось, потом пересчитают. Вот только на банковскую комиссию за передачу показаний счетчиков и оплату отопления и горячей воды попадут не все.

— Если мы говорим про банки, то да, есть соглашение со «Сбербанком», который принимает платеж по теплу без комиссии, но на передачу показаний счетчика это не распространяется. Такой услуги они не предоставляют, — продолжает Анатолий Вершинин. — Если передавать данные через офис системы «Город», придется заплатить 50 рублей. Зато через онлайн-кабинет той же системы «Город» комиссию не возьмут.

Получается, для привыкших к онлайн-услугам людям, ситуация в оплате коммуналке не изменится. Они также будут заходить в интернет, бесплатно передавать показания счетчиков в личном кабинете на сайте поставщиков услуг или в онлайн-системе «Город» и не платить никакую комиссию при оплате через «Сбербанк». А пользователи «Челябининвестбанка» все тоже самое смогут сделать просто через систему «Город».

Вот и выходит, что одним из тарифа банковскую комиссию (если она была, конечно) надо изымать, а другим — нет.

— Мы даже не знаем, была ли она включена в тариф или нет, — добавляет Вершинин. — Повторюсь, в отсутствии структуры формирования тарифа мы не можем знать, какую часть из платежа, мы можем исключать.

В региональном УФАС заявляют, что банки, почтовые отделения и офисы системы «Город» имеют право брать вознаграждение за выполнение операций. Правда, с формулировкой «раньше комиссия, которые при переводе взимают банки или другие организации, включалась в тарифы».

В итоге, скорее всего, пострадают пенсионеры, которые в отличие от более молодого поколения, не всегда дружат с «интернет – сервисами», да и как раз таки для них, даже 50 рублей — это все же деньги.

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