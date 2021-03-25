Челябинское УФАС подтвердило законность комиссии за оплату коммуналки

Челябинцев возмутили новые правила, особенно тех, кто привык оплачивать квитанции оффлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В комиссии, которую нужно платить с начала марта, рассчитываясь за свет, тепло и другие коммунальные услуги, нет ничего незаконного. Банки, почтовые отделения, система «Город» и другие сервисы имеют право брать вознаграждение за выполнение операций. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

В ведомстве разъяснили, что раньше комиссия, которые при переводе взимают банки или другие организации, включалась в тарифы. Но с 13 сентября прошлого года включать комиссию в коммунальные тарифы запретили. Это сделали для того, чтобы исключить риск двойной оплаты — и в рамках тарифа, и по факту в банке или на почте.

Новые правила начали действовать с марта. Простыми словами, теперь коммуналка оплачивается отдельно, а комиссии — отдельно. Размер комиссии устанавливает не ресурсоснабжающая организация, а компания, которая осуществляет перевод.

— При этом ресуреоснабжающая организация обязана обеспечить гражданам возможность внесения платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию без оплаты комиссии. Информация о сроках и способах внесения платы за коммунальную услугу должна быть размещена на официальном сайте организации, — отметили в УФАС по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что сейчас на рассмотрении в ГосДуме находится законопроект об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ.

Напомним, что АО «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт» договорились со Сбербанком о бескомиссионной оплате. Челябинцы могут без комиссии любым удобным способом оплачивать в Сбербанке единую квитанцию за отопление, горячее водоснабжение и электроэнергию.

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