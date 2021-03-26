«Чистый воздух» дает результаты: действие федерального проекта позволило на треть сократить выбросы на крупнейшем в Евразии Коркинском разрезе

Три независимых аккредитованных лаборатории, которые отвечают за мониторинг атмосферных выбросов в окружающую среду на территории Коркино, в прошлом году не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ в районе Коркинского угольного разреза.

В 2020 году ООО «Промрекультивация» локализовало 218 тысяч квадратных метров площади самонагревания в Коркинском угольном разрезе. Это на 42% больше по сравнению с 2019 годом. В результате работы в рамках федерального проекта «Чистый воздух» объем атмосферных выбросов от эндогенных пожаров в 2020 году сократился на треть (до 40 тонн) по сравнению с показателем предыдущего года.

СПРАВКА КП

Федеральный проект «Чистый воздух» разработан в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология» указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект Росприроднадзора призван снизить загрязняющие атмосферу выбросы в 12 городах России, в число которых вошли: Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Чита, Братск, Череповец, Липецк, Омск, Нижний Тагил, Новокузнеце, Медногорск и Норильск. Учитываются выбросы не только теплоэнергетических и промышленных предприятий, но и транспорта.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха введен мониторинг предприятий и формирование «зеленого каркаса» в населенных пунктах.

Авторы нацпроекта «Чистый город» ожидают, что уже через три года в этих городах общий объем вредных выбросов в воздух сократится на 20% по сравнению с 2017 годом.

ЛИКВИДАЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ СДЕЛАЕТ ВОЗДУХ ЧИЩЕ

Коркинский угольный разрез является крупнейшей в Евразии открытой угольной выработкой и одной из актуальных экологических проблем нашего региона. Внутри разреза часто происходят эндогенные пожары, которые загрязняют воздух, а из-за происходящих вследствие этого оползней на бортах разреза может произойти разрушение близлежащих жилых домов и зданий социальной инфраструктуры поселка Роза.

С целью улучшения экологии в Челябинской области в 2019 году проект ликвидации Коркиного разреза вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация».

Компания «Промрекультивация» создана в 2017 году при участии Томинского горно-обогатительного комбината (входит в Группу «Русская медная компания») именно для того, чтобы ликвидировать выработку Коркинского угольного разреза.

Для этого используется специальных закладочный материал, он производится на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. С предприятия в разрез закладочный материал доставляется через трубопроводы.

Все это позволит нейтрализовать источники загрязнения воздуха и укрепить борта разреза.

В 2018 году проект ликвидации Коркиного разреза был зачитан на общественных обсуждениях и одобрен комиссией государственной экологической экспертизы (о чем имеется соответствующее заключение).

КОРКИНСКИЙ РАЗРЕЗ РЕКУЛЬТИВИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ

С 2017 года, когда начались работы по локализации, охлаждению и отсыпке участков самонагревания инертными породами, компания «Промрекультивация» локализовала 465 тысяч квадратных метров зоны самонагревания на Коркинском разрезе. Соответственно, существенно сократились объемы вредных выбросов.

Работы еще ведутся. Как говорит директор ООО «Промрекультивация» Николай Джемилев, несмотря на впечатляющие результаты, заполнение выработки закладочным материалом с Томинского ГОК должно продолжиться, чтобы окончательно решить проблему эндогенных пожаров и оползней на Коркинском разрезе:

— Сегодня в Челябинской области идет второй этап общественных обсуждений обновленного проекта ликвидации разреза с подъемом воды. Техническое решение не только даст реализовать проект ликвидации вдвое быстрее, но и позволит многократно использовать воду в замкнутом технологическом цикле комбината.

ВМЕСТО УГОЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ — ЖИВОПИСНЫЙ ВОДОЕМ

Действие проекта ликвидации Коркиного разреза рассчитано до 2042 года. После чего на месте уже бывшего угольного разреза появится водоем с живописными, благоустроенными берегами, где могут отдыхать жители Челябинской области.