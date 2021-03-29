Первые две недели утром на улицах еще будет «каток», а потом потекут ручьи. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После первых плюсовых температур в марте у челябинцев появилась надежда на раннюю весну. Но погода переменчива, и теплые солнечные лучи днем омрачает ветер, а лужи на дорогах ночью превращаются в лед. Мы изучили сайты с прогнозом погоды на апрель 2021 в Челябинске, чтобы посмотреть, растает ли снег в ближайшее время или нам следует морально подготовиться к сюрпризам от природы.

Холоднее, чем в пандемию

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в этом году апрель в Челябинске будет холоднее, чем в 2020-м. Но так как в прошлом году челябинцы сидели в это время дома из-за объявленного в связи с COVID-19 локдауна, существенной разницы жители города не почувствуют.

Долгосрочный прогноз сервиса «Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды на апрель в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. По данным сервиса, в течение пяти дней в городе будут затяжные дожди, ясные дни можно будет пересчитать по пальцам, а в основном люди будут наблюдать переменную облачность. В течение месяца суммарно выпадет 8%годовой нормы осадков — 42 миллиметра.

К весенней капели «подключатся» дожди. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первые две недели апреля, по данным синоптиков «Яндекс.Погода», днем воздух будет прогреваться максимум до +8°С, а ночью столбики термометров будут колебаться в значениях -1… +4 °С. Но в оставшейся части месяца установится круглосуточный «плюс»: днем — минимум +7 °С , максимум +14°С, ночь — от +3°С до +9°С.

Когда потекут ручьи?

От такой обуви скоро и взрослые не откажутся. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Аналогичный прогноз погоды на апрель 2021 года дает сервис World Weather. Ночные заморозки продержатся две недели, а потом челябинцам придется переобуться в резиновые сапоги и надеяться на расторопность дорожных рабочих, которые вывозят с улиц остатки снежных куч и очищают ливневые канализации от засоров. Потому что солнышко сделает свое дело: днем будет прогревать воздух до +10… +14 °С, а ночью — до +3… +9°С.

Самый обнадеживающий прогноз на апрель дает «Погода» на Mail.ru. Сервис формирует данные на основе статистики за последние 12 лет. Согласно ему, в апреле уже на следующей неделе ночью столбики термометров ниже 0 °С опускаться не будут. Максимальная дневная температура воздуха в апреле — +14 °С.

Погода вносит свои коррективы, и ожидания от весны не всегда совпадают с реальностью. Долгосрочный прогноз синоптиков на это врем года, читайте в этом материале.

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