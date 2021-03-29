Садовые маршруты будут работать в Челябинске до середины октября. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 мая в Челябинске запустят 13 садовых маршрутов. Дачники смогут добраться до участков на автобусах и на одном троллейбусе. Точное расписание появится ближе к сезону, но уже известно, что без изменения трасс не обойдется. В городском управлении транспорта рассказали, как организуют движение в этом году. Публикуем, какие запустят автобусы в сады сады Челябинска в 2021 г.

— Садовые маршруты в Челябинске будут работать с 1 мая по 15 октября, — рассказал вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По словам чиновника, в общественном транспорте Челябинска с 1 апреля подешевеют проездные в автобусах, трамваях и троллейбусах. Согласно озвученным Максимом Куляшовым цифрам, на два вида транспорта карта будет стоить 1 100 рублей вместо прежних 1 650 рублей, а на три вида — 1 400 вместо 2 200.

В управлении транспорта уточнили, что без изменений в работе садовых автобусов в этом году не обойдется. Они коснутся маршрутов №25с и №65с, и дачникам нужно быть к этому готовым.

Так, автобус №25с, следующий от ДК «Строителей» до СНТ «Искра» и СНТ «Ферросад», будет объезжать Ленинградский мост по новой развязке за цирком. При этом все прежние остановки будут сохранены.

Изменится трасса и у маршрута №65с, соединяющего железнодорожный вокзал с СНТ «Трубопрокатчик-4». Автобус вместо Меридиана будет следовать по улице Барбюса.

— Стоимость и проезда и все льготы прошлого сезона на городских маршрутах будут сохранены, — добавили в управлении городского транспорта.

Садовые маршруты

Автобусы:

* № 25с (ДК Строителей – СНТ «Искра» – СНТ «Ферросад»)

* № 26с( Политехникум – СНТ «Металлист»)

* № 37с (Железнодорожный вокзал – СНТ «Жилищник»)

* № 38с (ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 3»)

* № 57с (ул. Мамина – станция Межозерная)

* № 60с (СНТ «Вишневый» – ул. Чичерина – Шагол – СНТ «Надежда»)

* № 65с (Железнодорожный вокзал – СНТ «Трубопрокатчик 4»)

* № 67с (Областная больница – СНТ «Вишневый»)

* № 70с (ул. Чистопольская – СНТ «Трубопрокатчик 2»)

* № 84с (ДК Строителей – СНТ «Надежда»)

* № 90с (Железнодорожный вокзал – СНТ «Кристалл»)

* № 93с (ДК Строителей – СНТ «Авиатор 2»)

Троллейбус:

* №21 (Железнодорожный вокзал — ТЭЦ-3)

Садовые маршруты будут работать в Челябинске до 15 октября. Точное расписание появится ближе к началу сезона на сайте.

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