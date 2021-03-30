В Челябинске может пройти международный форум глав регионов ШОС

В Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Текслер.

На заседании комитета по международным делам принято важное для региона решение: в Челябинске может состояться форум глав регионов стран-участниц ШОС. Правительству региона рекомендовано подготовить предложения по проведению масштабного мероприятия.

В минэкономразвития Челябинской области напоминают, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году форум прошел в режиме онлайн. Провел встречу глава области. Обсудили вопросы развития сотрудничества между регионами.

На заседании комитета в Совфеде вице-губернатор Егор Ковальчук предложил провести форум, когда от России было бы представлено три-пять регионов, с возможностью дальнейшего расширения.

Каждую страну может представлять один регион. Итого — 30 делегаций от восьми стран-участниц ШОС. Секретариат национальной части форума расположится в Челябинске; его функции обеспечит правительство Челябинской области.

Международный форум в очном формате может пройти в Челябинске в июне 2021 года, сообщает пресс-служба минэконома.

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