Как открыть кофейню в Челябинске

В Челябинске кофе давно уже стал одним из самых популярных напитков, а число новых кофеен растет с каждым годом. При этом, несмотря на высокую конкуренцию, такой бизнес все равно остается не только модным, но и прибыльным. Эксперты МТС рассказали, как открыть кофейню, что для этого потребуется и в какую сумму это обойдется в Челябинске. Статья посвящена кофейням формата «кафе», с баром и посадочными местами и не описывает вопросы открытия мобильных кофеен и точек формата «продажа кофе на вынос».

Юридические вопросы для открытия кофейни

В первую очередь необходимо решить все юридические нюансы: зарегистрироваться как предприниматель, выбрать статус ИП или ООО и открыть счет в банке.

Если вы до сих пор не зарегистрировались — сделать это можно в любом в ближайшем отделении ФНС либо МФЦ. Можно зарегистрироваться и онлайн — на сайте nalog.ru есть очень понятная подробная инструкция о регистрации ИП и ООО.

Для маленьких кофеен на два-три столика или для формата «кофе на вынос» будет достаточно регистрации ИП и использования упрощенной системы налогообложения (УСН), а вот если вы планируете большое полноценное кафе с собственной кухней, то лучше регистрировать ООО и использовать основную систему налогообложения (ОСНО). Регистрация ООО будет необходима, например, и в том случае, если в меню вашей кофейни войдут напитки с содержанием алкоголя, например, Irish Coffee, в составе которого есть виски.

В качестве кодов ОКВЭД при оформлении документов необходимо будет указать:

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

55.40 Деятельность баров (если в меню будет предусмотрен алкоголь или кофейные напитки, его содержащие).

Кроме бумаг для оформления бизнеса, вам придется собрать еще один пакет документов, чтобы зарегистрировать кофейню в городской администрации. Сюда войдут:

Свидетельство о государственной регистрации компании (ИП или ООО).

Паспорт предприятия. В нем отображаются все официальные реквизиты вашей фирмы: полное и сокращенное наименование, фамилия, имя, отчество владельца кофейни и директора, номера банковских счетов и прочие реквизиты.

Свидетельство о постановке на налоговый учет — получается в налоговой инспекции по месту регистрации.

Информационное письмо из Госкомстата. В нем должны быть указаны все коды ОКВЭД для вашей деятельности.

Карточка регистрации контрольно-кассовой техники (после покупки и регистрации кассового аппарата).

Договор аренды помещения, или свидетельство о праве собственности на него (если вы используете собственное помещение).

Официальное заключение службы Госсанэпиднадзора о соответствии объекта санитарным нормам.

Ассортимент, согласованный с Госсанэпиднадзором.

Заключение местного органа пожарного надзора (МЧС) о соответствии объекта правилам пожарной безопасности.

Кроме того, вам придется заключить договоры с коммунальными службами на вывоз мусора, на электроснабжение, на водопровод и канализацию, на отопление и т.д.

Этот пакет документов вы будете собирать и подавать в администрацию после того, как определитесь с помещением для кофейни.

Еще один важный юридический вопрос — регистрация контрольно-кассовой техники в налоговых органах, но о нем мы подробно поговорим чуть позже — когда будем выбирать оборудование для кофейни.

Формат кофейни

Определяться с форматом кофейни важно заранее, потому что разрабатывать бизнес-план, искать помещение необходимо исходя из формата и концепции заведения.

Какие варианты кофеен наиболее популярны?

Мини-кофейня. Для открытия кофейни вам потребуется небольшое помещение, в котором можно разместить барную стойку и два-три столика для посетителей. Как правило, в таких небольших кафе подается стандартный набор кофе — эспрессо, капучино, американо, латте. Обычно кофе готовится в кофемашинах. Мини-кофейню можно открыть практически в любом проходном месте — в торговом центре, в парке, на набережной или на улице с хорошим пешим трафиком.

Кафе-бар. В такой кофейне можно заказать стаканчик кофе на выносили насладиться горячим напитком за столиком. Кофейня-бар предполагает наличие в меню выпечки, фаст-фуда (сэндвичи), которые также можно взять с собой или съесть в заведении. Меню напитков более широкое, чем в маленьких точках «кофе-на-вынос», кроме стандартного набора кофе можно готовить и оригинальные варианты, вроде кофе по-турецки и т.д. В кафе-баре можно предусмотреть небольшую сцену и организовывать выступления живых музыкантов, проводить творческие встречи. Этот формат ориентирован на более молодежную аудиторию. Кафе-бар будет наполняться посетителями, если его расположить, например, неподалеку от кинотеатра, ночного клуба, на одной из центральных торговых улиц, возле университетов или в районе студенческих общежитий.

Семейное кафе. Здесь название говорит само за себя — это место, в которое приходят всей семьей, с детьми. Поэтому в такой кофейне должно быть отдельное детское меню с напитками и едой. Если площадь кофейни позволяет — можно организовать в ней специальных детский уголок с игрушками или поставить, например, маленький столик с раскрасками и карандашами. Открывать такую кофейню имеет смысл в развлекательных центрах, в парках, возле детских центров и мест семейного отдыха.

Детское кафе. Дети, а особенно подростки, тоже хотят быть «как взрослые», поэтому формат чисто детской кофейни может стать вполне прибыльным вариантом. Здесь главное — расположение и меню. Вкусный фастфуд (пицца, бургер, картофель-фри, вафли и пончики) и кофейные напитки с низким содержанием кофеина — вот основа меню для такого кафе. Естественно, классические рецепты кофе для родителей тоже должны присутствовать в меню. Кофейню такого формата можно смело открывать на территории парка развлечений, в местах, где чаще всего гуляют с детьми.

Еще один вариант — кофейня по франшизе. Многие международные сети кофеен организовывают продажу франшизы. У вас сразу же будет готовый брендбук, по которому вы сможете выбирать и оформлять помещение, нанимать персонал, составлять меню и т.д. Яркий пример такой кофейни — знаменитый «Старбакс».

Помещение для кофейни

После того как вы определились с форматом и зарегистрировали бизнес, самое время подыскивать помещение для будущей кофейни. С чего начать?

Выбираем локацию

Ищите место, в котором выбранный вами формат кофейни будет уместным. Например, семейное кафе — ближе к паркам отдыха, семейным развлекательным и торговым центрам, кафе-бар — ближе к «тусовочным» местам города. Стоимость аренды помещения разнится от местоположения: аренда точки у в местах с высокой проходимостью будет выше, чем у помещения в спальном районе.

Обращайте внимание на три пункта:

Видимость будущего кафе с дороги. Старайтесь найти помещение, выходящее дверями или витринами на первую линию домов.

Удобный подъезд или парковка. Кофейню посещают не только пешеходы, но и люди на авто. Возможность припарковаться и оставить машину рядом на время кофепития — плюс к конверсии случайного проезжающего в постоянного посетителя.

Высокая проходимость. Это самый важный пункт, несмотря на то что мы его поставили третьим в списке. Целевой трафик (люди, которые точно заходят в кофейню) составляет примерно 2-3 % от общего пешеходного потока.

Измерить трафик очень просто: посчитайте количество прохожих в течение 15 минут 3 раза в день (утром, днем и вечером). Повторите эксперимент в течение 4 дней. Умножьте полученные данные на 4 и рассчитайте средний трафик в час. Зная средний трафик и процент конверсии, можно спрогнозировать примерный доход кофейни и рентабельность бизнеса в целом.

Создаем интерьер

Кофейня — это место, где хочется отдохнуть, посидеть в тишине, насладиться вкусным напитком и десертом. Сюда заходят после шумного застолья, после прогулки, после просмотра фильма в кинотеатре, после работы. В бизнес-среде стало модным проводить встречи с клиентами не в офисных переговорных, а в более неформальной обстановке, и тихая кофейня — идеальное место для таких встреч. Поэтому и интерьер кофейни чаще всего выполняется в спокойных тонах, с приглушенным светом, с удобной мебелью.

Создавайте интерьер своей будущей кофейни в зависимости от выбранного формата. Спокойные тона, темное дерево и кожа, старая или состаренная мебель прекрасно подойдут для кафе-бара, в то время как для детской или семейной кофейни можно выбрать дизайн поярче.

Создаем атмосферу

Уделите особое внимание музыкальному оформлению кофейни — это важная составляющая формата. Кофейня — это место, куда приходят побеседовать, пообщаться, поэтому громкая отвлекающая музыка может отпугнуть посетителей. А вот тихий лаунж, джаз или негромкая живая музыка в вечерние часы может, наоборот, стать фишкой вашего заведения, привлекающей постоянных посетителей.

Позаботьтесь о бесплатном wi-fi и доступном для посетителей интернете. Многие люди приходят в кофейню не только выпить кофе, но и поработать в спокойной атмосфере — дайте им эту возможность. Работающий в кофейне фрилансер может потратить в среднем до 1000 рублей в день на кофе, чай и легкий обед.

Продумайте вопрос с розетками у столиков для тех, кто пришел поработать в кофейне или подзарядить свой гаджет. Не секрет, что люди иногда заходят в кафе именно в поисках места для подзарядки мобильников и ноутбуков, а кофе и другие товары покупают уже попутно.

Оборудование для кофейни

Онлайн-касса

Кассовый аппарат, казалось бы, вспомогательное оборудование для бизнеса, но именно с его приобретением и выбором у предпринимателей возникает больше всего вопросов. Рынок кассовых аппаратов уже настолько насыщен, что без помощи тут не разобраться. Поэтому разговор об оборудовании начнем именно с кассы.

Брать нужно онлайн-кассу. И не кнопочную «автономку», а современную смарт-кассу, или умную кассу. Время кнопочных касс уже давно прошло: их сложнее обновлять, с ними сложнее на порядок менять цены и работать с номенклатурой. Смарт касса умеет гораздо больше. Особенно, если подключить к онлайн-кассе программу автоматизации кофейни (а таких существует уже несколько десятков) и товароучетный сервис, то большинство процессов, таких как складской учет, закупка товаров и расходников, проведение инвентаризации, прием товаров и многое другое, можно будет автоматизировать.

Кстати, смарт-кассу можно и не покупать: на первых порах ее можно взять в аренду. Сегодня практически каждый производитель и более-менее крупный банк предлагают аренду кассы вместе с открытием расчетного счета для ИП и ООО. Например, МТС предлагает кассы в аренду от 900 рублей в месяц.

Кассу необходимо будет зарегистрировать в налоговой инспекции и у оператора фискальных данных (ОФД) — составить годовой договор. Именно сюда, в ОФД, ваша касса будет отправлять данные обо всех кассовых операциях, и передавать их в налоговые органы. Так требует закон 54-ФЗ.

Барное оборудование и мебель

Самое важное профессиональное оборудование для кофейни — кофемашина. Это аппарат, от которого, по большому счету, зависит качество напитков и репутация вашего заведения. Ищите надежную, простую машину, с помощью которой вы сможете приготовить хотя бы несколько классических видов кофе. Хорошая итальянская или швейцарская кофемашина с объемом бака 8 литров будет стоить от 150 тыс. руб. и выше. Машину попроще можно найти в пределах 80 тыс. рублей.

Кстати: для приготовления кофе в джезве вам понадобится небольшая спиртовая или газовая горелка.

На первых порах не берите самую дорогую и навороченную кофемашину — начните с моделей попроще и понадежнее. Со временем ее можно будет заменить на более функциональную.

Кофемолка — еще один обязательный инструмент. Не все кофемашины оснащены функцией помола кофе. А если вы будете предлагать посетителям кофе, приготовленный в джезве (или турке), то без кофемолки вообще не обойтись.

Холодильник — третий обязательный элемент оборудования. Он пригодится вам для хранения молока, сливок и других продуктов. Например, для замороженных полуфабрикатов, летних напитков и кондитеркских изделий.

Моечное оборудование. Если вы планируете подавать кофе не в одноразовой посуде, а в нормальных чашках и стаканах, приобретите хорошую мойку. Обычно мойку устанавливают в подсобном помещении.

Витрины для выпечки и десертов. Это тоже обязательное оборудование, если вы решите продавать выпечку или легкие закуски, неважно, сами ли вы их делаете, или заказываете у поставщиков.

Мебель для зала. Для небольшого помещения будет достаточно барной стойки и нескольких столиков на два и четыре места. Если позволяет площадь и финансы, купите вместо жестких стульев мягкие диванчики или кресла. Не забудьте поставить в зале пару вешалок для верхней одежды.

На первых порах можно выбрать оборудование бывшее в употреблении, а не покупать новое — поищите подходящие варианты на сайтах объявлений, так вы сэкономите значительную сумму денег.

Меню кофейни

Латте, эспрессо, капучино, мокко, американо — это уже классика кофейного меню, которая делает 80% выручки, поэтому они там должны быть по умолчанию. Это не значит, что нужно ограничиться только ими — наоборот, расширить ассортимент кофе можно за счет оригинальных напитков, которые могут стать визитной карточкой вашей кофейни.

Предусмотрите для посетителей возможность добавлять в кофе различные сиропы и топпинги. Как правило, такая добавка стоит 20-30 рублей, что будет плюсом к выручке.

Отдельно нужно сказать о кофейных напитках с алкоголем, например, о знаменитом Irish Coffee, в состав которого входит виски и о дополнительной реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков (пива) в кофейне. Учет реализованного алкоголя вам придется вести в системе ЕГАИС, а значит ваша онлайн-касса должна уметь работать с этой системой. В большинстве онлайн-касс программный модуль для работы с ЕГАИС устанавливается дополнительно.

Если вы расположились неподалеку от детских развлекательных мест,предусмотрите продажу напитков для детей: кофе без кофеина, какао или горячий шоколад, соки, лимонады. Бургеры и мороженое здесь тоже придутся ко двору.

Пару слов о выпечке и десертах. Здесь есть два вполне рабочих варианта.

Первый — заказывать выпечку и десерты у сторонних поставщиков. Второй — открыть собственную мини-пекарню или кондитерский цех. Оба эти варианта имеют как свои плюсы, так и недостатки. В первом варианте с доставкой десертов вам нужно будет найти очень надежного поставщика с качественной продукцией. Во втором за качество десертов и выпечки будете отвечать вы.

Персонал кофейни

Первым делом вам потребуется бариста — специалист по приготовлению кофе. Хороший бариста для кофейни не менее важен (а чаще всего, более), чем все остальные факторы. Приготовление кофе — настоящее искусство, и среди бариста проводятся конкурсы и чемпионаты.

Искать бариста (и не одного, а минимум двух, которые будут работать посменно) надо за пару месяцев до открытия. Не экономьте на зарплате: хороших специалистов найти непросто. Часто роль бариста, особенно на первых порах, выполняет сам владелец кофейни, но не забывайте, что на плечах хозяина лежит еще множество других дел: бухгалтерия, закуп продуктов, выбор поставщика и контакты с ним и многое другое.

Для большого кафе потребуются официант и мойщик посуды. Им также нужны будут сменщики. Чем больше кофейня — тем большее количество персонала вам потребуется.

Реклама для кофейни

Рекламировать новую кофейню стоит начинать уже тогда, когда вы приобрели или нашли помещение. Какие каналы лучше всего задействовать?

Социальные сети. Заведите странички своей кофейни ВКонтакте и в Instagram, и начинайте привлекать будущих посетителей. Расскажите о том, что это будет за заведение, укажите точный адрес, покажите фото. Например, история о подготовке к открытию тоже может привлечь и заинтересовать клиентов. Обязательно покажите будущее меню, познакомьте подписчиков с персоналом.

SMS-рассылки. Мобильные операторы и рекламные агентства часто предлагают недорогую, но эффективную рекламу с помощью sms, которые отправляются людям, находящимся в определенной близости от точки. Например, в МТС для этого есть специальный сервис «МТС Маркетолог», который позволяет запускать рекламу самостоятельно даже неподготовленным пользователям. Это может быть сообщение об акции, о скидке или о каком-то мероприятии.

Наружная реклама. Стильная вывеска и оформление входной группы и витрин обязательно, если кофейня выходит на первую линию домов. Приготовьте выносные штендеры и мобильные стенды — прохожие часто решают зайти в заведение, увидев интересное предложение на таком штендере. Вывеску и наружное оформление фасада придется согласовывать в городском комитете по архитектуре.

Чек-лист

В самом конце собираем все этапы открытия в один короткий чек-лист.

Зарегистрировать ИП или ООО.

Найти помещение для кофейни.

Зарегистрировать предприятие в администрации и получить все необходимые разрешения.

Сделать ремонт и оформить интерьер помещения.

Закупить оборудование и мебель.

Составить меню, найти поставщиков кофе, выпечки и прочих продуктов, заключить с ними договора.

Нанять персонал. Найти хорошего бариста — задача номер один!

Купить или взять в аренду онлайн-кассу с возможностью установки ПО для автоматизации. Зарегистрировать кассу в ФНС и ОФД.

Запустить рекламные кампании по нескольким каналам.

Провести открытие.

Партнерский материал.