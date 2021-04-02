«"Апельсин" подустал»: в центре Челябинске закрылась старейшая кофейня

Кофейня на Карла Маркса работала больше 15 лет. Фото: instagram.com/apelsincafe/

В Челябинске закрылась кофейня «Апельсин» на Карла Маркса и Советской. Хоть в соцсетях заведения — тишина, а телефоны молчат, постоянные посетители увидели закрытые двери и печальное объявление. КП-Челябинск узнал у ресторанного блогера Азата Сапармамедова, что могло стать причиной закрытия.

— Я думаю, кофейня закрылась из-за нерентабельности. Все-таки она работала в этом формате уже второй десяток лет. Еще когда последние владельцы (в 2018 году. — Прим. ред.) заходили, нужно было проводить ребрендинг и все менять, — считает Азат Сапармамедов. — В этом формате «Апельсин» подустал, а добила его пандемия.

По мнению эксперта, несмотря на отсутствие парковки, заведение еще можно реанимировать. Правда, для этого нужно «все снести и строить по-новому, на современный лад».

— Заходить на готовое, оставив все как есть, и рассчитывать на успех — утопия, — уверен Азат Сапармамедов. — В Челябинске сейчас востребованы небольшие бары, кафе, камерные, недорогие рестораны. Такой формат можно сделать успешным.

Ксения Кожевникова готовит к открытию Joy Cafe. Фото: instagram.com/ksenia.rest

По словам ресторанного блогера, в этом году Челябинск ждет новое открытие — сети кофеен Joy Cafe, которые купила и развивает совладелица заведений «Оливер» и «Шах и мята» Ксения Кожевникова. Кафе на Академика Сахарова она купила летом прошлого года. Сейчас, по словам Азата Сапармамедова, готовятся к открытию кофейни в других точках города. В своем Instagram Ксения Кожевникова разместила фото со стройки в ЖК «Манхэттен», пояснив, что здесь будет кофейня Joy Cafe.

— Планирую осуществить все в максимально короткий срок, надеюсь, все ошибки мы уже сделали и учли за столько лет, — написала Ксения Кожевникова.

Этой весной в центре Челябинска закрылся чешский пивной ресторан «Коза», который работал здесь аж с 2013 года. Теперь он работает в другом месте.

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