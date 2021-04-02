Учится на коленях, завязал со спортом: челябинский школьник сломал позвоночник во время психологического тренинга

12-летний Данил занимался борьбой и горным туризмом. Из-за травмы спины он все время ходит в корсете Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семья Устиновых из Челябинска уже 8 месяцев пытается добиться компенсации в миллион рублей от организаторов тренингов личностного роста. Летом прошлого года их 12-летний сын Данил сломал спину во время веревочного курса, который проходил на высоте 1,5 метра без страховки.

— Я сама была на подобном занятии. Оно помогает развивать доверие, коммуникацию, ответственность. Тогда нам, как положено, выдавалось страховочное оборудование. Поэтому у меня не было сомнений, когда я предложила Данилу сходить туда, — рассказала КП-Челябинск мама мальчика Марина.

Со слов родителей, о травме им не сообщили и поначалу даже отрицали факт падения.

— Меня там не было, его привезла домой мама одноклассника. Сразу было заметно, что со спиной что-то не так. Сначала нам сказали, что он не падал, а просто «присел немного». Затем нашлись свидетели, которые видели, как он упал на спину и два часа ходил, опираясь на палку, — продолжает мама.

Мальчик может только стоять и лежать. Уроки делает на коленях. Фото из архива семьи Устиновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несколько недель Данил пролежал в Детской областной больнице. Врачи поставили диагноз: компрессионный перелом 11 и 12 позвонков грудного отдела. Было подозрение на перелом в нижней части, но оно не подтвердилось.

— Неделю он лежал на гамаке, вытягивал позвоночник. Потом — полимерный жесткий корсет на пять месяцев и теперь он ходит в эластичном корсете, — рассказала Марина.

Сейчас Данил может либо лежать, либо стоять. Уроки делает, стоя на коленях перед столом. Где-то через полгода он сможет сидеть, пока можно только немного присесть. По прогнозам врачей, мальчик сможет вернуться к нормальной жизни, но как это аукнется во взрослом возрасте или в старости — неизвестно.

Пришлось расстаться со спортом. Три года Данил занимался греко-римской борьбой. Последний год стал делать большие успехи, завоевывать медали. Также он занимался горным туризмом. Теперь никаких тяжелых рюкзаков.

Последний год Данил делал большие успехи в греко-римской борьбе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мальчик отстал по учебе, первая четверть была особенно тяжелой. Мама отмечает: было видно, что он расстроен. После того, как смог снова общаться с друзьями, немного повеселел.

— У меня нет задачи кого-то посадить. Я лишь хочу, чтобы организаторы пересмотрели безопасность и не допускали тренера до работы с детьми, — подчеркивает Марина Устинова. — Я хочу, чтобы справедливость в отношении моего ребенка была восстановлена и самое главное, чтобы другие дети не пострадали. Я ведь и другим мамам этот тренинг рекомендовала. У меня второй сын растет, хочу чтобы благодаря этой истории люди, которые занимаются детскими мероприятиями, в первую очередь думали о безопасности.

Занятие проводило ООО «Опыт и молодость», более известное как «Проект перезагрузка». Телефон организатора Светлана Каменецких не отвечает. Мы написали ей сообщение в соцсети и готовы дать возможность второй стороне высказать свою точку зрения.

По словам мамы, организаторы тренинга оплатили первый корсет — он стоил 15 тыс. рублей. Также вернули деньги за занятие. Семья Устиновых намерена получить компенсацию в 1 млн рублей — деньги нужна на лечение.

Заявление в правоохранительные органы было подано вскоре после случившегося. С августа-месяца дело перекидывали между следственным комитетом и полицией — не могли разобраться со статьями. То ли «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 238 УК РФ) — тогда этим должен заниматься СК, то ли «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст. 118 УК РФ) — в таком случае это подведомственность МВД.

И только 1 апреля следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по 238-й.

— Если следственные органы усмотрели признаки именно 238 статьи, значит им виднее. Наша цель — чтобы виновные были наказаны, а уж по какой статье — не принципиально. Признаки преступления налицо: ребенок упал и сломал себе позвоночник, потому что не были соблюдены условия по технике безопасности. Для нас самое главное — добавить права по 52 статье Конституции на доступ к правосудию, — прокомментировал КП-Челябинск адвокат Валентин Зотин.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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