В Челябинске школьник получил травму спины во время психологического тренинга

Школьника доставили с травмой в больницу Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинске 12-летний школьник получил травму спины при падении, когда проходил психологический тренинг в одном из учреждений. Произошедшим заинтересовался Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью)

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее в одном из детских садов Челябинска получила травму трехлетняя девочка. Ей сломали палец во время игр. Заведующую детсада привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности.

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