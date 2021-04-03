Памятником в Курганской области, где красноармейцы превратились в «покемонов» заинтересовалась прокуратура

Памятник ежегодно подкрашивают к 9 мая. Фото: [ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК/vk.com

Прокуратура заинтересовалась историей с памятником на Аллее славы в Катайске, где красноармейцы превратились не то в «покемонов», не то в богатырей. Правда надзорное ведомство больше интересует, почему на памятнике образовались многочисленные сколы.

— По данным СМИ на поддержание сохранности и реставрацию мемориала из бюджета города Катайска ежегодно выделяются денежные средства. Однако, несмотря на проводимые работы, весной 2021 года произошло его частичное обрушение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Организована проверка по соблюдению законодательства о сохранении объектов культурного наследия и увековечивания памяти погибших.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в прокуратуре.

Напомним, в соцсетях появилась фотография памятника, сделанная в советское время. Ее сравнили с современной.

— Неужели наша Аллея Славы через ...дцать лет превратится в сборище покемонов? — пишет в комментариях жительница города Надежда.

Ежегодно монумент просто подкрашивали, не убирая старые слои. Из-за этого на барельефе сложно узнать красноармейцев и сибирских партизан. Получившиеся персонажи с одутловатыми лицами в шапках, похожих на чалму, больше напоминают персонажей из мультиков про богатырей.

В разговоре с журналистом КП-Челябинск глава Катайска Сабиржан Мусалямов прокомментировал, что памятник ремонтировали своими силами.

— Сколы произошли недавно. Ремонтируем ежегодно к 9 мая, чтоб привести в более-менее хороший вид. Делаем своими силами: восстанавливаем, подмазываем. Фотографии у нас не было, сейчас вот появилась, — рассказал Сабиржан Мусалямов.

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