Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко о полиции на митингах и законности масочного режима: «С кем-то не согласны — обращайтесь ко мне»

Став омбудсменом, Юлия Сударенко приятно удивилась большому количеству неравнодушных южноуральцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

Год назад уполномоченным по правам человека в Челябинской области стала Юлия Сударенко. Заступить на эту должность ей предложил губернатор Алексей Текслер, и она согласилась, опираясь на свой 20-летний опыт работы в Министерстве юстиции РФ. В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» Юлия Сударенко подвела итоги непростого года, рассказала об отношении к митингам, а также о законности масочного режима и работе с заключенными, в частности, о Максиме Марцинкевиче. Его нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Несмотря на возражения адвоката и родственников, официальной версией считается самоубийство.

УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

— Прошел год с момента, как вы стали уполномоченным по правам человека. Что для вас было ожидаемым и неожиданным на этом посту?

— Ожидаемой была высокая нагрузка, причем не только физическая, но и эмоциональная. А неожиданным стало большое наличие чутких и неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо чужой беды, всегда помогают соседям и незнакомым людям на улице. Это очень трогает и вызывает уважение.

— Что можно называть самой большой удачей в вашей работе и самым сложным случаем?

— Самое большое достижение — это то, что мы смогли выстроить эффективное взаимодействие со всеми институтами общества. Ко мне часто обращались с вопросами, которые не относятся к моей компетенции, но помочь людям все равно хотелось. Поэтому с общественной организацией «Правосознание» мы придумали проект «Помогать вместе». Через него мы помогаем людям бесплатно готовить документы правового характера, обращения в органы, исковые заявления.

А самое неприятное, с чем я столкнулась — юристы-мошенники, которые заполонили рынок юридических услуг. Пенсионеры, которые берут кредиты, чтобы получить эти «услуги», в итоге не добиваются результата и жалуются мне на эти компании. Я обращусь к жителям Челябинской области: если вы не согласны с решением любого органа власти, сначала нужно обратиться в тот орган, который, как вы полагаете, нарушает ваши права — для этого не нужно иметь никаких юридических знаний. Если вы не получили ответ или ответ вас не устраивает, тогда обращайтесь к омбудсмену.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ, И КАКИЕ У НЕГО ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА?

— Все понимают, что уполномоченный по правам человека не относится к органам законодательной или исполнительной власти. Возникает вопрос, как вы решаете возникшие проблемы?

— Примерно в одно время с моим назначением был принят федеральный закон о региональных уполномоченных. Там написано, что мы имеем право беспрепятственно посещать любые организации и учреждения, не предупреждая о своих визитах. Мы имеем право безотлагательного приема любым руководителем любого государственного или муниципального органа. Мы проводим проверки и даем рекомендации, можем требовать привлечения к административной и уголовной ответственности. Бывают ситуации, когда людям нужна экстренная помощь. В любое время дня и ночи я могу позвонить любому должностному лицу, включая заместителей министров и заместителей глав городов, чтобы решить вопрос.

Порой случаются экстренные ситуации, когда человеку нужно помочь незамедлительно Фото: Кирилл САДЫКОВ

О МИТИНГАХ: ХОТЕЛОСЬ БЫ МЕНЬШЕ НАСИЛИЯ

— В этом году по стране прокатилась волна митингов, были обращения по поводу работы ОМОНа и действий с их стороны. Хочется услышать вашу позицию: если не так, то как должны люди выражать свое недовольство властью?

— Право на публичные митинги закреплено Конституцией, и оно не может нарушаться. Другой вопрос, что это право должно быть реализовано в соответствии с законом. У нас с вами пандемия, запрет на проведение массовых мероприятий, сами митинги были несогласованными. При соблюдении всех условий люди вправе выходить на улицы и говорить с властью, но есть и иные способы выражения недовольства: закон предполагает обжалование любого решения любого органа в суде, можно вступить в диалог с властью, используя институт общественной палаты, общественные советы, институты уполномоченных, приемные политических партий.

Хочу обратить внимание, что в промежутках между митингами их организаторы не ведут никакой работы, не пытаются вступить в диалог с властью. Нужно конкретно заявлять о том, что тебе не нравится, и какие у тебя есть предложения. Это и будет конструктив.

— Не кажется ли вам, что силовые ведомства перегнули палку?

— Я бы хотела, чтобы со стороны полицейских насилия было меньше, но я своими глазами видела, как участники митингов провоцировали сотрудников, как пытались применять силу, как оскорбляли. И это я бы уже не назвала мирной акцией. Если полиция будет снисходительно смотреть на такие вещи, когда идет прямое неповиновение законным требованиям, не боимся ли мы, что через неделю выйдут люди, которые скажут: «Свободу всем заключенным»? Потребуют освободить вообще всех, воров в законе и еще кого-нибудь. Как общество будет относиться к разгону таких митингов? Вне зависимости от того, какие лозунги выдвигаются, требования и правила есть одни и те же. Мирный митинг не означает, что человек должен выражать неуважение к представителю власти, кидаться в него снежками, толкать его и мешать работе. Я за то, чтобы насилия не было, но чтобы обе стороны вели себя корректно.

ЛЮДИ НЕ ПРАВЫ, КОГДА НАРУШАЮТ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

— В прошлом году у нас возникла еще одна точка напряжения — пандемия и введенный масочный режим. До сих пор люди возмущаются, когда их просят надеть маску в супермаркете, а к вам часто поступают вопросы по поводу отмены масочного режима и его законности? Люди порой и Конституцию с собой берут в магазин.

— Такие обращения встречаются, но за год их было всего около семи. Вдаваться в юридические подробности я не буду, но хочу сказать, что это требование абсолютно обосновано и Конституцией, и международными документами. Государство не только имеет право вводить такие меры — оно обязано это сделать, чтобы не допустить пандемии и сохранить здоровье граждан. И если в первую волну коронавируса было много обращений от людей, которые не верили в ковид и не соглашались с ограничениями, то в период второй волны помощь им нужна была совсем другая — в госпитализации и лечении.

— А в последнее время часто ли поступают жалобы на масочный режим? Порой заходишь в общественный транспорт и видишь, что от масок отказываются все больше людей. В сравнении с той же Европой, где действует локдаун, кажется, что в России уже забыли про коронавирус.

— За последние две-три месяца я рассмотрела два обращения по этому поводу. На днях южноуралец пожаловался на то, что при входе в магазин его остановил полицейский и предложил воспользоваться маской. Тот отказался и был доставлен в отдел полиции для составления протокола. Сейчас дело находится в суде, мужчина пытался найти мою поддержку в этой ситуации, но он ее не нашел — я ему подробно разъяснила, почему он не прав, и перечислила способы обжалования судебного решения, если он с ним и дальше не согласится.

Во время пиковой заболеваемости коронавирусом в регионе, приходилось работать 24/7 Фото: Кирилл САДЫКОВ

У ТЕСАКА НЕ БЫЛО ЖАЛОБ

— После того, как в челябинском СИЗО № 3 скончался националист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, изменилась ли ваша работа с учреждениями уголовно-исправительной системы и вообще, как она строится?

— Несмотря на то, что в прошлом году мы не посещали эти учреждения из-за карантина, потом мы нагнали темп и посетили за год абсолютно все места принудительного содержания. Сотрудники моего аппарата выезжают туда еженедельно, а экстренные обращения поступают ко мне. Если мы видим, что человек кричит о помощи, то выезжаем на следующий день. Иногда звонят родственники заключенных и говорят, что человек умирает, что ему не оказывают медицинскую помощь. Тогда я без предупреждения выезжаю на место, чтобы посмотреть на человека и вызвать скорую помощь при необходимости. Чаще всего оказывается, что госпитализация не нужна, но мы не можем оставлять такие случаи без внимания.

Что касается Марцинкевича, то я была в этом учреждении дважды за две недели до трагических событий. О том, что приезжает уполномоченный, сообщают по громкой связи, поэтому все, кто желает высказать опасения и жалобы, записываются на личный прием, зная, что со мной можно поговорит тет-а-тет. Он не записывался ко мне на прием, у него не было ко мне вопросов, не было жалоб.

Для тех, кто желает обратиться к омбудсмену, Юлия Сударенко проводит личный прием в офисе на Цвиллинга, 51а по вторникам с 14:00 до 17:00. Сотрудники аппарата уполномоченного принимают людей по четвергам. Также можно обратиться через официальный сайт омбудсмена и по телефону: 8 (351) 737-15-41.

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Тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

«Самоубийством кончать не собираюсь»: националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, заявлял, что не совершит суицид

Несмотря на то, что официальной версией все еще является суицид, родственники Максима убеждены, что его убили. Адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог. Сам погибший неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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