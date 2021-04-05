Мэрия Челябинска вновь проверит магазины на соблюдение требований Роспотребнадзора в период пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области продолжает сдавать свои позиции. Уже на протяжении нескольких недель число выздоровевших ежесуточно превышает количество заболевших. Однако неизменной остается статистика летальных исходов. Ежедневно умирает в среднем по 10 человек. Именно поэтому власти просят соблюдать масочный режим.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 122 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 57 271 случаев, школьников среди них нет. Из больниц выписали 161 человек. Всего с начала пандемии коронавирус победили 51 472 пациентов.

С вирусом до сих пор борются 3366 южноуральцев. Пополнилась и статистика летальных исходов. Из 10 умерших человек с коронавирусом только двое погибли от сопутствующих причин. Остальные скончались непосредственно от COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинске снижается заболеваемость коронавирусом, но, чтобы проделанные за год усилия не оказались тщетными, горожан просят соблюдать масочный режим. На аппаратном совещании в мэрии 4 апреля замглавы города Валерий Смирнов анонсировал проверки магазинов.

— Ранее провели такую работу по предприятиям общепита, установили, что 95% заведений соблюдают требования. Новые проверки будут идти с привлечением полиции и Роспотребнадзора, — заявил вице-мэр.

Кроме того, проверяющие будут обращать внимание на санитарную уборку. Мэр Наталья Котова попросила проверить еще и общественный транспорт.

По новым правилам общественный транспорт должен проходить через санобработку, чтобы не допустить распространения инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко прокомментировала недовольство людей по поводу введения масочного режима и законности штрафов за его нарушение:

— Хочу сказать, что это требование абсолютно обосновано и Конституцией, и международными документами. Государство не только имеет право вводить такие меры — оно обязано это сделать, чтобы не допустить пандемии и сохранить здоровье граждан.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

В минувшие выходные на Южном Урале прошла третья по счету вакцинация от коронавируса в ТРК. На этот раз прививку можно было сделать не только в Челябинске, но и в Магнитогорске и в Миассе. В региональном минздраве уже рассказали, сколько желающих прошли эту процедуру в выходные.

— 1130 человек провакцинировали от коронавирусной инфекции 3 и 4 апреля в торгово-развлекательных комплексах Челябинской области, — сообщили в ведомстве. — Медицинские бригады отмечают активность жителей и положительные отзывы о вакцинации, а также организации работы прививочных пунктов в ТРК.

Желающих привиться в ТРК в эти выходные было достаточно много Фото: Кирилл САДЫКОВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 6 апреля 2021 года.

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