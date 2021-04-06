5 млн просмотров в Instagram: суровый аут игрока ФК «Челябинск» стал суперпопулярным

Илья Сальников получил красную карточку за неспортивное поведение. Фото скрин www.instagram.com

Видео «сурового аута» от челябинского футболиста Ильи Сальникова — сына главного тренера ФК «Челябинск» — разместил популярный футбольный Instagram 433, у которого сейчас более 35 млн подписчиков. Сейчас это видео просмотрели уже более пяти миллионов пользователей!

Большинство комментариев на английском языке. «Не круто», «Соперник видел, что его предупреждают о броске в голову», «Парень очень хладнокровный», «Соперник сам напрашивался», «Это неуважение», «Получил то, что заслужил», «Что это за футбол», «Это Россия»… Вот лишь одни из комментариев под постом в Instagram-аккаунте 433.

Напомним, инцидент произошел в стартовом матче второго круга чемпионата России в Профессиональной футбольной лиге. ФК «Челябинск» в Набережных Челнах встречался с местным «КамАЗом». На 27-й минуте матча защитник «горожан» Илья Сальников, вводя мяч в игру из-за боковой линии, бросил его не своим партнерам, а прямиком в лицо сопернику, который стоял едва ли не в метре от него. Но сначала Сальников дал понять, что готов бросить мяч в голову… В итоге бросил. Игрок «КамАЗа» скорчился от боли и присел на газон.

Арбитр матча тут же показал Сальникову красную карточку (это означает удаление до конца матча и дисквалификация минимум на одну игру).

Защитник ФК "Челябинск" Илья Сальников. Фото ФК "Челябинск".

Коллеги Илья по команде бросились с судье, эмоционально доказывая, что их товарищ не достоин удаления. «Разборки» продолжались пару минут, но арбитр был неприклонен.

Кстати, во втором тайме с поля был удален еще один игрок ФК «Челябинск» Никита Печенкин – за вторую желтую карточку. Так, что гости доигрывали матч вдевятером, уступив в итоге со счетом 1:3.

В это же день спортивные интернет-ресурсы начали «раскручивать» этот эпизод, назвав его «суровым челябинским аутом». Кто-то в комментариях оправдывал Сальникова, говоря, что соперник слишком близко стоял к Илье, и мешал тому нормально ввести мяч в игру. Другие называли поступок не спортивным и не достойным футболиста.

В ФК «Челябинск» пока не дают развернутых комментариев по поводу этого эпизода в матче с «КамАЗом». Отмечают, что на собрании команды разберут эпизод. Дадут понять игрокам, что нужно контролировать свои действия на поле, зная, что за неспортивное поведение можно понести наказание и оставить команду в меньшинстве. Разумеется, это влияет на итоговый результат в матчах чемпионата России.

Илья - сын главного тренера ФК "Челябинск" Михаила Сальникова. Фото ФК "Челябинск"

Накануне старта второго круга чемпионата руководители ФК «Челябинск» заявили, что главная цель команды в этом сезоне – попадание в тройку призеров.

9 апреля в Челябинске на стадионе «Центральный» ФК «Челябинск» проведет домашний матч 17-го тура чемпионата ПФЛ с клубом «Зенит-Ижевск» (начало в 17.30)

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