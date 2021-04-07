Звуки музыки и кадры для сельских ДК: как Челябинская область работает по национальному проекту «Культура»

Министр культуры Алексей Бетехтин в студии радио "Комсомольская правда"-Челябинск". Фото: Василий ВОРОНИН

— Во вторник, 6 апреля, в Челябинской области открылся X международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». Праздник музыки проходит при поддержке губернатора Алексея Текслера. Чем десятый юбилейный отличается от всех других?

— Скажу так: каждый фестиваль Дениса Мацуева, который он представляет, отличается один от другого. Фестиваль не зря так назван, потому что прославленный пианист представляет своих друзей — музыкантов и исполнителей; представляет талантливых детей, участвующих в программе «Новые имена». И в этот раз будет все также.

Но десятый юбилейный, конечно, чуть больше, чем все остальные. Обычно у нас три фестивальных дня, в этом году — четыре. А это значит больше концертов, больше встреч, больше мастер-классов, которые проводятся для одаренных детей музыкантами, которых представляет Денис Мацуев.

Выступят музыканты из Европы, на сцене театра оперы и балета, в Гала-концерте, участвовала оперная дива Хибла Герзмава. Ждем ребят из проекта «Новые имена», и очень надеемся, что в следующем году на фестивале выступят наши звездочки.

Губернатор Алексей Текслер и Народный Артист РФ Денис Мацуев открыли X Международный музыкальный фестиваль. Фото: gubernator74.ru

— На каких площадках пройдет фестиваль?

— Открытие — в Челябинске. Ждут пианиста в Озерске. Там грядет открытие после капитального ремонта шикарной музыкальной школы N 1, самой большой, кстати, в Челябинской области. Там появится потрясающий по акустике филармонический зал. Перед 400 юными музыкантами, их педагогами родителями выступит Денис Мацуев.

Новый зал — современная сцена, которая примет и российских и международных звезд классической музыки.

Затем будет Сатка. Завершится фестиваль в Троицке.

НАРОД СОСКУЧИЛСЯ

— Залы как наполнены, с соблюдением санитарных требований?

— Конечно, ограничение — 75 %, и билетов нет совсем ни на один концерт. Приглашен губернатор, первая леди подтвердила участие. Нужно отметить, что Алексей Леонидович всегда поддерживает и посещает знаковые культурные мероприятия Челябинской области, и иначе эти события могли бы и не состояться.

— Народ, наверное, соскучился по таким мероприятиям, раз билетов нет. Известно, состоятся ли знаменитые фестивали Челябинской области в этом году?

С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ И ОГРАНИЧЕНИЙ

— Мы оптимистично подходим к прогнозам и надеемся, что все состоится. Как вы знаете, начало лета изобилует событиями. Мы открываемся джазовым фестивалем, далее идет Ильменка, потом — Бажовский фестиваль, потом — Сабантуй.

В этом году, кстати, Ильменка попросила перенести фестиваль на конец июня, и мы пошли им навстречу. Поэтому у нас сначала пройдет Бажовский фестиваль, затем — Ильменский фестиваль. После Сабантуя наступает некое затишье, и с осени открываемся вновь. Но и затишье не означает, что все вымирает. Наши площадки принимают гастролеров, коллективы или в отпусках или тоже гастролируют. Мы с оптимизмом смотрим в наше будущее.

Хочу сказать, что билеты продаются как никогда быстро — наскучались люди. А как публика шикарно принимает коллективы. Недавно мы отметили 10-летие нашего духового оркестра — овации были бесконечными.

— Наши творческие коллективы гастролируют?

— Да, они выездные. На днях вернулся из гастрольной поездки в город Киров наш театр кукол — они давали несколько спектаклей. Кировчане приедут к нам осенью, когда после ремонта откроется наш театр кукол. Приезжают и столичные гастролеры. Большие фестивальные гастроли должны были состояться с 17 апреля по 11 мая у нашего симфонического оркестра на Мальте. Но из-за третьей волны пандемии, которая захлестнула Европу, тур перенесен на октябрь нынешнего года. Наши российские гастроли подтверждаются.

МОЛОДЕЖЬ ПРОСИТСЯ В АФИШУ

— Хочу спросить о развитии темы культурных брендов Южного Урала? Мы планируем что-то еще включить в нашу традиционную ежегодную повестку? Что-то еще просится в это расписание?

— Просятся молодежные события — форумы, фестивали. И мы рассматриваем возможность предоставления им площадок. Например, фестивалю MUCH fest. Это молодежный арт-фестиваль, в котором все виды искусств переплетаются друг с другом, а связующим звеном является музыка. Название «MUCH» состоит из первых двух букв английских слов — Music и Chelyabinsk. В русской версии МАЧ — аббревиатура из трех слов «Музыка», «Арт», «Челябинск». Мы рассматриваем возможность предоставления фестивалю площадки.

Есть небольшие театральные фестивали, которые рождаются в молодежной среде.

Состоятся традиционные выставки музеев Московского Кремля, Русского музея. Но современное искусство мы тоже рассматриваем, и сейчас тесно сотрудничаем с Союзом художников, у которого есть свой зал, и, возможно, там появятся какие-то проекты. Это все пока на стадии переговоров, в состояние которых неуверенности добавила пандемия коронавируса. Мы рассматривали возможности по приему фестивалей Арт-пространство «SVOBODA2» для приема выставок. Ребята там творческие, энергичные, сами устраивают мероприятия. Думаю, и в результате нашего сотрудничества что-то получится.

Губернатор с супругой побывали на торжествах по случаю юбилея театра "Омнибус" (Златоуст). Фото: gubernator74.ru

ЗОЛОТОЙ ВЕК ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА

— Не так давно театр из Златоуста «Омнибус» отметил 100-летие. На торжественном мероприятии был губернатор с супругой. Век «Омнибуса» с точки зрения театральных традиций в Челябинской области чем ценен?

— «Омнибус» уникален. Не зря из всех театров, которые находятся вне Челябинска, он имеет один имеет областное подчинение. Это старейший театр, традиции которого копились с 20х гг. прошлого века. Это театр с очень сильной труппой, прекрасной режиссерской школой.

Театр специализируется на классике, классику изучают в школе, потому школьники Златоуста — постоянные зрители «Омнибуса». Есть в афише интереснейшие спектакли для взрослого зрителя.

И еще одна особенность «Омнибуса»: частая смена афиши. Златоуст — город небольшой, и премьеры выпускаются чаще, чем в Челябинске.

Уникальный проект — «Театральные уроки», который они придумали более 10 лет назад. Опыт этот переняли труппы Челябинской области и многие российские театры. Сейчас в Златоусте проходит фестиваль «Театральные уроки».

«Омнибус» имеет историю, лицо, стиль и вдохновение.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

— По национальному проекту «Культура» чем в этом году мы будем заниматься?

— Мы закончили Молодежный театр — два года мы ремонтировали уникальное здание. Осенью после капитального ремонта открывается Театр кукол. По планам, открытие должно состояться в 2022 году, но губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить все работы и пригласить зрителей на год раньше. Поручение исполняем.

— Каким будет обновленный театр?

— Прежде всего, мы отремонтируем зрительскую часть. А потом, незаметно для публики, мы отремонтируем цеха, административные кабинеты, гримуборные — в 2022 году.

Долго мы ломали голову, чем наполнить театр. Это должно быть волшебством: театр кукол — первый в жизни каждого ребенка, и впечатления о нем человек хранит всю жизнь. В кассовом зале родители принимает решение, покупать билет или нет. И не только. Родители решают, знакомить ли ребенка с миром театра. Нужно и родителя заманить, и ребенку показать, какое это чудо. Поэтому пока ребенок смотрит на чудеса, которые творятся в кассовом зале, мы предлагаем мамам и папам интересный репертуар.

— А какие чудеса будут происходить в фойе театра?

— Мы использовали массу современных технологий. Например, выполнили портреты актеров в технике 3D, когда изображения оживают, движутся. Как в сказках про Гарри Поттера. У нас будет расписной волшебный потолок, переливающийся разными цветами.

Обновленный Театр кукол — это две цены, большая и малая. Мы купили самое лучшее сценическое, световое, звуковое оборудование, новые кресла.

А малый зал, на 50 мест, — это трансформер. Он напичкан аппаратурой так, что можно ставить любые задумки. Там будут развиваться малые театральные формы для детей и взрослых. Наш Театр кукол всегда позиционирует себя как театр для взрослых, в том числе. И фестиваль «Соломенный жаворонок» — единственный в стране фестиваль театров кукол, где показывают спектакли для взрослых.

Потому мы ждем на открытие в сентябре и детей, и взрослых. Для которых, в том числе, мы придумали отличный буфет.

Но сначала в начале сентября мы откроем реконструированную детскую филармонию на Северо-Западе.

«ПОРОСЛЬ» ДЛЯ БОЛЬШИХ КОЛЛЕКТИВОВ

— Проект возрождения детской филармонии тоже поддержан губернатором, реконструкция здания идет за деньги бюджета Челябинской области. Алексей Леонидович бывал на стройплощадке, курирует проект. На какой стадии сейчас находится здание?

— Строители завершили первый этап в главном здании. Есть работы по пристрою, но основным площадям это не мешает. Пристрой прибавит количество кабинетов и аудиторий, где будут потом заниматься дети.

Губернатором подписано штатное расписание, набирается персонал творческого и технического состава, чтобы в июле они приступили к работе.

Набираются дети в коллективы. Условия их приема — обучение в музыкальных школах. Коллективы детской филармонии станут дублерами наших основных коллективов. Детский «Урал» у нас уже есть.

Предстоит взрастить молодую смену для джазового и эстрадно-джазового направлений; есть симфонический оркестр, потому будет набираться классическое направление.

На Северо-Западе Челябинска в этом году откроется возрожденная детская филармония. Фото: gubernator74.ru

Для оркестра «Малахит» будет дублером направление по народным инструментам. И для нашего духового оркестра мы тоже наберем воспитанников.

У этих детей сразу будут музыканты-наставники, что всегда хорошо. Поскольку воспитанники филармонии учатся в музыкальных школах, они априори владеют музыкальной грамотой. Наша задача — готовить ребят для работы в коллективах; сразу показывать им, какая она, жизнь музыкального коллектива, в репетициях, на гастролях, на фестивалях.

Мы будем выращивать будущих звезд. И все это — при поддержке Мацуева, Бутмана, Башмета. Мэтры в Челябинской детской филармонии открывают филиалы своих школ. Создается прекрасная творческая лаборатория, в которой будет заниматься минимум 300 детей.

Мы открыты для любых предложений и инициатив, которые сегодня сыплются, как из рога изобилия.

Встречи с главами муниципалитетов губернатор нередко проводит в отремонтированных библиотеках. Фото: gubernator74.ru

ЕСЛИ РЕМОНТИОВАТЬ, ТО НА СОВЕСТЬ

— Прекрасно. В тихом Северо-Западном районе Челябинска забурлит интересная творческая жизнь. Но вернемся к нацпроектам: что еще предстоит сделать по «Культуре» в этом году?

— На селе капитально отремонтируем 10 клубов. Причем, по поручению губернатора отремонтируем их комплексно. В планах — ремонт 10 музыкальных школ и открытие пяти модельных библиотек.

Нужно сказать огромное спасибо губернатору: он не просто 6 % софинансирует по нацпроекту, как это требуется. Он выделяет ровно такую же сумму, которую выделяет федерация. Если Москва направляет на клубы 300 млн. руб., то и глава региона выделяет столько же.

Гордость ДК в Каслях - ботанический сад. Фото: gubernator74.ru

По поручению губернатора мы плюсом набираем к целям и задачам нацпроекта. И выделенное, и сделанное дополнительно тоже идет в копилку нацпроектов. Приобретаются автоклубы, музыкальные инструменты, оборудование для кинопоказов, сценическая техническая «начинка».

Работа идет постоянная, и мы сразу видим отдачу. У нас увеличилось количество учащихся в музыкальных школах, количество коллективов, больше мероприятий проходит. Потому что есть кому проводить, для кого проводить и с кем проводить. Те же автоклубы колесят по региону, гастролируют.

А какие замечательные библиотеки открываются! Надо сказать, что в каждой из вновь открываемых модельных библиотек губернатор побывал, во многих — не по разу: в стадии ремонта, потом посещал уже обновленные помещения. Мы видим интерес власти, мы видим заинтересованность местных властей.

ГДЕ ВЗЯТЬ КАДРЫ

— Современные библиотеки — это, конечно, мультиформатное пространство. Но интересна ли современным детям привычная нам живая бумажная книга?

— Да, и это радует. Книга, конечно, стала иной. Она может содержать звуковые и музыкальные элементы, подсветку, какой-то интерактив. Все это привлекает детей с их клиповым мышлением. А потом дите погружается в чтение и открывает для себя новый мир.

Современная модельная библиотека — это не просто пункт выдачи книг и их обмена. Они подключены к скоростному Wi-Fi; есть возможность выйти в книгохранилища Президентской библиотеки или читать произведения из хранилища платформы ЛитРес. Можно посидеть с чашечкой кофе, поработать с ноутбуком. Вы можете прийти всей семьей и получить любую книгу мира. Пространства совершенно интересные — от уединенных уголков до помещений для творческих лабораторий. Проводятся в библиотеках и концерты, и спектакли. Людей довольных и людей записывающихся все больше.

— Хватает ли работников для библиотек и вообще, для учреждений культуры?

— Серьезный вопрос, очень! Работников не хватает нигде — ни в библиотеках, ни в музыкальных школах, ни в ДК. И это — один из стратегических вопросов, к решению которого мы готовились не один год. И сегодня программа обеспечения кадрового потенциала у нас, в министерстве культуры Челябинской области, уже готова. Мы готовы ее презентовать и министерству культуры РФ, поскольку там задействован федеральный вуз, расположенный в Челябинске; и губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру. Надеемся, что в 2022 г. она стартует. Речь идет и о подготовке кадров, и о закрепляемости специалистов на местах, и о стимулах для молодых. Потому что сегодня средний возраст работника культуры в регионе — 54 года. Мы потерли два поколения, которые должны были вырасти сами и вырастить своих учеников.

Конечно, вопрос нужно решать в комплексе.

— У нас есть программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский тренер». Может, нужная такая кадровая программа для работников культуры на селе?

— Обязательно! Есть поручение губернатора о разработке региональной программы «Земский работник культуры». И ее вы спишем в программу подготовки кадров.

Конечно, многие стимулирующие выплаты на селе могут быть в виде льготы по коммунальным платежам, в виде решения квартирного вопроса.

Мы провели огромное социологическое исследование и увидели, где нужны молодые спецы, куда мы их должны направлять. И главы это прекрасно понимают.

Работу нужно вести с педагогами, со студентами. У нас нет ни одного педагога по гобою, нет ни одного ученика. Духовые «вырублены» полностью. А ведь раньше духовиков готовили и при Дворцах пионеров, и в ДК.

Мы испытываем дефицит в педагогах по классу баяна — стоят новые инструменты, и ребята есть желающие, но уволился, например, педагог, и пока жизнь замерла.

Много вопросов, очень. Радует, что есть понимание со стороны губернатора, правительства Челябинской области, поддержка региональной власти. Будем работать.

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