Плодотворная работа: Дни Челябинской области в Совфеде и выступление губернатора на совещании при президенте

Губернатор Челябинской области возглавил делегацию региона и принял участие в заседании большинства комитетов Совфеда. Фото: gubernator74.ru

Спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на итоговом пленарном заседании подчеркнула:

— Важно, что сам губернатор принял участие в заседании большинства из 10 прошедших комитетов. Это говорит о заинтересованности выстраивать совместную работу.

В сети Инстаграм, предваряя Дни региона, губернатор написал: «С коллегами работаем в Москве, в Совете Федерации. Хороший повод рассказать о регионе: чем живем, чем гордимся. Но еще важнее добиться поддержки в тех вопросах, где одним не справиться».

Нужно заниматься модернизацией ЖКХ в муниципалитетах; развивать социальную сферу, строить газопроводы; реконструировать трассу М-5 на западе региона до четырех полос. Нынешние планы предполагают завершить реконструкцию к 2028 г.

Работа в Совфеде - три дня плодотворных усилий губернатора и его команды. Фото: gubernator74.ru

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОБЛАСТЕЙ

Губернатор выступил на комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам регионов. Вопросы, им озвученные, характерны для большинства субъектов страны.

— Вопросы бюджета и финансов находятся на контроле у каждого губернатора на особом внимании. Мы наблюдали в прошлом году определенные проблемы с доходной частью бюджета. Работали с Правительством РФ, с Государственной думой, с Советом Федерации. Президент принимал очень важные решения. Регионы в итоге получили около 300 млрд руб. прямой безвозвратной поддержки и еще 233 млрд руб. — по линии казначейства бюджетными кредитами.

В пору пандемии COVID-19 все области несли дополнительные расходы. В нашей области реализована программа поддержки малого и среднего бизнеса; введены дополнительные налоговые льготы. Построен большой инфекционный центр. Мощности, рассчитанные на 500 коек, обошлись областному бюджету в 2,5 млрд руб. И в середине апреля вводится еще одна очередь больницы. Губернатор попросил поддержать предложение о включении в адресную инвестпрограмму двух больниц в Магнитогорске и Златоусте.

На встрече с председателем СФ Валентиной Матвиенко заявил, что все предложения по поддержке региона в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления Совфеда.

Ректор ЧелГУ, доктор физико-математических наук, доцент Сергей Таскаев. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

Комментарий

Ректор ЧелГУ, доктор физико-математических наук, доцент Сергей Таскаев:

Заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ — это акселератор, участвуя в котором, региональные ведомства, организации, компании не просто озвучивают свой проект, а получают реальную возможность его реализации. Дело в том, что к встрече привлекаются все заинтересованные стороны, от которых зависит его будущее. Так, я выступил в Комитете по науке, образованию и культуре, где присутствовал заместитель Министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников. Он подтвердил значимость нашей работы по развитию инфраструктуры университета, а представители Совета Федерации оценили ее с точки зрения возможностей государственного финансирования и значимости для общества.

В ходе заседания другого комитета я стал свидетелем, когда вопросы, поднятые одним из гостей, были решены прямо на месте: в этом случае Совет Федерации как медиатор усадил за стол переговоров интересантов, которые благодаря такому содействию быстро нашли взаимопонимание. Так что это очень эффективный способ решения проблем.

Ну и что немаловажно, обратившись в Совет Федерации, мы можем привлечь внимание к региональным проблемам в разных сферах и способствовать их решению. Ведь верхняя палата парламента непосредственно формирует изменения в законодательство и может повлиять на облегчение бюрократических процедур или снятие юридических коллизий.

«ДОХОДНАЯ БАЗА НЕСТАБИЛЬНА»

Дни плодотворной работы в Москве завершились участием губернатора Челябинской области в совещании по вопросам финансирования программ развития регионов под руководством президента Владимира Путина.

Президент отметил: доходная база регионов во многом нестабильна. Кроме того, по словам Путина, важно повысить темпы экономического роста, заложить основу для устойчивого развития регионов.

Губернатор Челябинской области выступил на совещании как руководитель комиссии «Экономика и финансы» Госсовета.

ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В 2021 году региональные бюджеты нуждаются в сбалансированности. Текслер попросил президента пересмотреть уровень и механизм поддержки текущего года. В наступившем году областям предстоит вернуть 223 млрд руб. «казначейских кредитов». А объем предусмотренных дотаций из федеральной казны — 100 млрд рублей.

Губернатор Челябинской области предложил президенту применить к региональным бюджетам принципы, разработанные для федерального.

— Федеральный бюджет после серьезного дефицита 2020 года вернется в сбалансированное состояние за два года. К параметрам бюджетного правила — в 2022 г., а дефицит этого года будет примерно посередине между прошлым и будущим годом. Применив схожую динамику в регионах, можно говорить о поддержке бюджетов текущего года на уровне около 300 млрд руб. с выходом на сбалансированную картину по итогам 2022 г. — сказал губернатор.

Второе предложение губернатора касается вопроса реструктуризации коммерческих кредитов региона. Разобраться с долгами субъектов можно за счет кредитов из федерального бюджета.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизились доходы. Кредиты были взяты на покрытие внеплановых расходов. Сейчас большие средства идут на обслуживание коммерческих долгов, без погашения самого кредита.

При этом бремя коммерческих кредитов у некоторых областей накопилось многие годы назад. Реструктуризация позволит регионам заняться достижением целей национального развития.

Для выполнения национальных целей развития на местах нужна современная инфраструктура. Губернатор предлагает запуск долгосрочного механизма целевого кредитования.

На рассмотрение правительственной комиссии регион выдвигает проекты значимого социально-экономического эффекта. Выделяемые на решение средства должны быть только целевыми. Авансирование и оплату контролируют регион и Минфин России.

Зав. кафедрой экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления ВШЭУ ЮУрГУ Валентина Антонюк. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

Комментарий

Зав. кафедрой экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления ВШЭУ ЮУрГУ Валентина Антонюк:

— Социально-экономическая ситуация в 2020 г. в мире и в России была драматичной по причине распространения пандемии и негативных явлений многократного сокращения производства. По оценке Росстата, падение ВВП в I полугодии 2020 г. составило 3,4%. Прежде всего, это наблюдалось в промышленности, строительстве и торговле.

Произошло сокращение инвестиций в основной капитал, что вызвало дальнейшее многократное сжатие производства товаров и услуг. Возрос уровень безработицы, сократились реальные денежные доходы населения.

Негативные макроэкономические тенденции нашли свое отражение и в динамике показателей социально-экономического развития большинства регионов РФ.

В этих условиях весьма значимыми и актуальными выглядят предложения губернатора Челябинской области.

Увеличение дотаций из федерального бюджета до уровня 300 млрд руб. (вместо 100 млрд руб.) вызовет в регионах «мультипликационный эффект» роста объема производства товаров и услуг и увеличение налоговых поступлений и достижение сбалансированности бюджетов по итогам 2022 г.

Реструктуризация коммерческой задолженности регионов за счет кредитов из федерального бюджета облегчит нагрузку на региональные бюджеты в части погашения процентов по кредитам.

Крупные региональные проекты явятся «точками роста» региональной и национальной экономики за счет запуска «мультипликативного эффекта» роста ВРП и увеличения доходной части бюджетов. Проекты требуют разработки механизма целевого кредитования из федерального бюджета, основанного на выборе наиболее перспективных проектов, контроля региона и Минфина РФ, казначейского сопровождения.