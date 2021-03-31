«Успешно и результативно»: Текслер подвел итоги работы в Совете Федерации

В Совете Федерации прошли Дни Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В Совете Федерации завершились Дни Челябинской области. Делегацию Южного Урала возглавил губернатор Алексей Текслер. Важнейшие для региона вопросы обсуждались на всех десяти комитетах Совфеда, и глава области участвовал в большинстве из них.

Подводя итоги трехдневной работы в Москве, Алексей Текслер подчеркнул значимость личного участия и обсуждения актуальных вопросов с сенаторами. Все предложения по поддержке региона в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления СФ.

После рабочей встречи с председателем Совфеда Алексей Текслер подытожил итоги Дней Челябинской области:

— В первую очередь, речь о социальной сфере. Есть конкретные решения, предложения: строительство новых больниц, дополнительные деньги в инфраструктуру, ЖКХ, дороги, газификацию. Обсуждали межбюджетные отношения, возможность индексации дотаций на выравнивание, чтобы регион получил больше средств: здесь тоже есть поддержка от Совета Федерации. Уверен, вместе мы эти вопросы продвинем и в правительстве РФ. Дни Челябинской области в Совете Федерации прошли крайне успешно, полезно и результативно.

Матвиенко подчеркнула, что с приходом Алексея Текслера на пост губернатора Челябинской области много позитивных изменений случилось в регионе:

— Очень правильно расставляются приоритеты и акценты, заметно движение в лучшую сторону. И оценка населения деятельности губернатора высокая. Вы всегда можете опереться на сенаторов, представляющих регион, и на Совет Федерации в целом.

Напомним, по приглашению Валентины Матвиенко глава Челябинской области представит региональный экологический стандарт на Невском международном экологическом конгрессе. Форум пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге.

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