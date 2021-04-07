Министр здравоохранения о поступлении «ЭпиВакКороны» в Челябинск: «Что придет, тем и будем вакцинировать»

Челябинцы, сделавшие прививку, активно делятся впечатлениями с друзьями Фото: Кирилл САДЫКОВ

На этой неделе стало известно, что в регионы России направили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», к которой нужны специальные тесты, чтобы проверить иммунитет. Более 230 тыс. комплектов вакцины поступит в 40 регионов.

Поступит ли «ЭпиВакКорона» на Южный Урал, пока неизвестно. Об этом рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Какая вакцина приходит, той и проводим вакцинацию. Пока на данный момент у нас была «Спутник V». Если придет другая, будем вакцинировать ей. Все мы знаем, что зарегистрировано три вида вакцины. Уверен, что вся вакцина, которая зарегистрирована на территории Российской федерации, эффективна в отношении коронавируса, — отметил министр.

Юрий Семенов на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Фото: Василий ВОРОНИН

Напомним, кроме вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» зарегистрирована прививка «КовиВак». Ранее мы пообщались с ученым из Челябинска, который стал одним из разработчиков третьей вакцины. В чем отличие всех трех препаратов и что разрабатывается еще, — поговорили с главным внештатным эпидемиологом Александром Выгоняйловым.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, можно обратиться в поликлинику или подать заявку через Госуслуги. Также в выходные проводится вакцинация в ТРК — следите за анонсами на нашем сайте.

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