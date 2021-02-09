Журналист из Челябинска Руслан Сафин стал участником испытаний китайской вакцины Ad5-nCoV, которая также именуется «Конвидеция». Ее разработали фармкомпания CanSino Biologics Inc совместно с Пекинским институтом биотехнологий.— Да, вакцина китайская. Нет, не страшно, потому что следует отличать Китай, штопающий кроссовки Abibas, от Китая, запускающего на Луну роботов для доставки на Землю реголита. Эта вакцина производства второго Китая, о чем, на мой взгляд, свидетельствует серьезность подхода к испытаниям, — рассказал Руслан.— Ну ты смелый, — пишут ему друзья на Facebook.О возможности испробовать вакцину на себе челябинец узнал в Интернете. Подавал заявку еще в прошлом году, предварительно изучив информацию. Говорит, заинтересовала сама процедура испытания.— Ставили в дорожной больнице. Брали анализ крови. На антитела, на ВИЧ и что-то еще, — вспоминает Руслан.Как и в случае другими вакцинами, кому-то ставят настоящий препарат, а кому-то плацебо. Руслан подозревает, что он попал во вторую категорию.— Сказали, вакцина по-любому себя как-то проявит, если я не отношусь к редкой породе людей, невосприимчивых к ковиду, — отмечает он.Челябинец следил за своим состоянием, каждый день проверял температуру, но градусник настойчиво показывал 36,6. Если окажется, что ему досталась «пустышка», спустя год настоящую вакцину он все же получит. Кстати, вакцина ставится один раз.— Клиническое исследование вакцины Ad5-nCov одобрено Министерством здравоохранения РФ и проводится в соответствии с Хельсинкской декларацией, надлежащей клинической практикой и законодательством Российской Федерации. В Российской Федерации партнером проведения исследования выступает фармацевтическая компания НПО «Петровакс Фарм», — сообщается на сайте сайте Covidtrialrussia, где собирают заявки.А был ли Китай?Кстати, с китайской вакциной от коронавируса в Челябинске произошла довольно любопытная ситуация. Во время брифинга министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заверил, что никакой китайской вакцины на территории региона нет. Первый вице-губернатор Ирина Гехт назвала это слухами.— Я читала, что в Интернете есть очень много предложений по продаже вакцины и по испытанию, надо быть очень осторожным в этом плане, — сообщила Ирина Гехт. — У нас в России зарегистрированы три вакцины: «Вектор», «Спутник V» и вакцина института Чумакова.Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов пояснил, что больница им не подведомственна.— Да, я слышал, что в дорожной больнице проходят испытания, но больница не входит в структуру минздрава.Как наш «Спутник Лайт»Вакцина Ad5-nCoV схожа со «Спутником V», который сейчас ставят челябинцам.— Это тоже аденовирусная векторная вакцина, только там один аденовирус 5-го типа. Это примерно как наша новая вакцина «Спутник Лайт», которая сейчас проходит испытания. Вакцина «Спутник V» содержит 5 и 26 типа и это ее преимущество, — пояснил Александр Выгоняйлов.Он отмечает, что аденовирусы — это давно наработанная платформа, просто раньше такие вакцины не были широко распространены. Пример — прививка от лихорадки Эбола.— Из аденовируса удален ген, ответвленный за размножение вируса и представлен ген шипа (S-белка). Вирусную инфекцию он вызвать не может. Это векторные вакциныКакие бывают вакцины от коронавируса?— Есть пептидные вакцины — «ЭпиВак-Корона» — искусственно синтезированные белки шипа, но не целиком, а пептиды. Это единственная пептидная вакцина от коронавируса вакцина среди 84 разрабатываемых в мире. Есть инактивированная вакцина Центра имени Чумакова «КовиВак». Это классическая технология производства вакцин, когда берут вирус целиком и инактивируют. Но это дорогостоящая технология и она не позволит широко проводить массовую вакцинацию.Ранее «Комсомолка» пообщалась ученым из Челябинска, который стал одним из разработчиков вакцины Центра имени Чумакова. Почему молодой сотрудник не испытал прививку на себе — в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru