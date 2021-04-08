Челябинцы уже ждут «сухие» фонтаны и музыкальные представление на площади Революции Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске больше 250 фонтанов. Основные из них запускают по расписанию — в мае-июне. В прошлом году процесс затянулся из-за самоизоляции. Первыми ласточками в теплом сезоне 2021 года станут сразу четыре фонтана: в городском саду Пушкина, детском парке имени Терешковой, напротив здания ЮУрГУ и на пешеходной улице Кировке. Их обещают запустить к Первомаю:

— Проверка и подготовка к запуску начнутся с середины апреля, чтобы не помешали неблагоприятные погодные условия. К 1 мая будет все работать, — заверил директор МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Игорь Клеин.

В 2020 году на ремонт фонтана «Танцующие грации» потратили около 3 млн. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Сухие» фонтаны

Особое внимание специалисты уделят так называемым в народе «сухим» фонтанам. В прошлом году в Челябинске заработало сразу две конструкции с похожим механизмом: напротив ЮУрГУ и в парке имени Терешковой. Такое ноу-хау очень понравилось горожанам. Но уже тогда были некоторые проблемы с подачей воды — у фонтанов работали не все секторы. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уверен, в этот раз никаких особых трудностей быть не должно:

— В конце апреля расконсервируем. Будет техническая пусконаладка. И после этого станет понятно, как система пережила зимний период. Консервация прошла по всем правилам. Конечно, все будет зависеть от погоды. Если будет теплая, солнечная, мы на праздничные дни будем его запускать.

В прошлом сезоне «сухие» фонтаны работали с перебоями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В парке Терешковой фонтан стал любимой забавой для детей. Фото: Юлия РЕУТОВА

Фонтан на площади Революции

С запуском знаменитого светомузыкального фонтана никогда не торопятся. Чтобы горожане каждый год могли лицезреть феерию из воды, красок и музыки, специалисты всегда ориентируются на погодные условия. В случае непредвиденных заморозок, шоу может вообще не состояться, рассказал глава Советского района Владислав Макаров:

— Это сложное техническое сооружение. Если вода замерзнет и разморозит эту всю систему подачи воды, то потом будем долго и сложно восстанавливаться. Учитывая наши климатические особенности, ориентируемся на начало мая, а там посмотрим.

Днем фонтан на площади Революции работает в классическом режиме, а с 21 до 22 часов транслируется светомузыкальное шоу. В коллекции челябинского светящегося фонтана несколько плейлистов. Их периодически между собой микшируют.

В скором времени специалисты проведут аукцион на создание нового музыкального репертуара. Прописать программу для одной песни требуется не мало времени и усилий. Музыкальное сопровождение должно литься в унисон воде и свету. Это не просто песню запустить:

— Мы понимаем, что пластинка приедается, и стараемся обновлять. В прошлом году был упор на композиции военных лет, потому что был юбилей Победы. Плюс Челябинску было присвоено звание «Город трудовой славы». И мы этот плейлист использовали в течение июля. На майские праздники плейлист будет тот же, дальше будем смотреть.

Светомузыкальный фонтан заработает, когда на улице установится плюсовая температура. Фото: Сергей Абрамов.

Сквер на площади Революции — излюбленное место отдыха челябинцев и гостей города. И светомузыкальный фонтан — одна из главных достопримечательностей. Его репертуар, не смотря на приличные затраты, все же стараются пополнять ежегодно.

Фонтан у ж/д вокзала

Фонтан на привокзальной площади запустят не раньше середины мая 2021 года. Фото: Ирина Фадюшина.

Островок свежести у церкви Иконы Божией Матери Одигитрии на привокзальной площади обычно включают в середине мая. Но и там фонтан запускают, ориентируясь на капризы погоды.

Горожанам, сначала захочется искупаться в солнечных лучах, а уже потом наслаждаться брызгами воды. А еще иногда лучше перестраховаться и немного подождать, чтобы избежать проблем при эксплуатации оборудования.

Фонтан на пруду «Девичьи слезы»

Уровень воды - главный фактор для работы фонтана на пруду "Девичьи слезы". Фото: пресс-служба губернатора.

В Ленинском округе на пруду «Девичьи слезы» фонтан запустят не раньше 1 июня. Сегодня глава района лично инспектировал этот водоем и рассказал, что там еще лед. Когда точно начнет функционировать фонтан на пруду, зависит от уровня воды, рассказал Глава Ленинского района Александр Орел:

— Возможно, придется пруд наполнять. Есть минимальный уровень воды для работы фонтана. По возможности будем стремиться к 1 июня.

Фонтан в парке Гагарина

В парке имени Гагарина тоже не спешат с запуском фонтана. Ни о каких четких сроках там не знают. Пока на улице прохладная погода, никаких работ с фонтаном не планируется и дата открытия тоже не определена, прокомментировали в приемной парка культуры и отдыха.

В парке Гагарина в карантин фонтан не работал Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтаны Калининского района

Ежегодно в начале мая начинают работу фонтаны на площади перед администрацией и в парке Калининского района. В этом году тоже все должно быть по плану, прокомментировал начальник организационного отдела Калининского районе Антон Мелентьев:

— Как только установятся положительные температуры, начнем профилактические работы. Никаких серьезных ремонтов не планируется.

Ну, если специалисты уверены в своей работе, то и горожанам нечего переживать. Ждем мая и предвкушаем, когда в регион придет настоящее тепло.

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Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

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