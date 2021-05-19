До перевода в Челябинск Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Карельской республики. Фото: прокуратура республики Карелия.

Принято решение о назначении нового прокурора Челябинской области. До этого главой надзорного ведомства был Виталий Лопин, который 5 февраля 2021 года ушел в отставку, затем долгое время был исполняющий обязанности. Сейчас кресло займет государственный советник юстиции 2 класса Карен Карленович Габриелян. Мы изучили его биографию и расскажем, что известно о новом прокуроре Челябинской области.

До перевода в наш регион Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Карельской республики. Получилось целых два срока. В 2016 году Москва продлила его полномочия в Карелии. Тогда он успешно прошел профессиональную переаттестацию генеральной прокуратуры России всего за один день. В этом году ротация не миновала Карена Габриеляна и его направили в Челябинск.

Не словом, а делом

За время службы в Карелии Карен Габриелян мало светился в прессе. Все общение с местными СМИ через запросы и пресс-секретаря. Зато в полной мере проявил свои профессиональные качества: доказал, что он не зависим ни от чужого мнения, ни от власти.

На его счету не мало громких коррупционных дел, к которым были причастны крупные политические фигуры Карелии. В 2015 году он обвинил во взяточничестве экс-главу Карелии, директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова. Бывшему чиновнику дали 8 лет колонии строгого режима. Правда, он не долго отбывал свой срок — недавно его условно-досрочно освободили.

Одно из последних серьезных обвинений Габриелян направил в Карельский суд в конце февраля 2020 года. Оно касается экс-министра по дорожному хозяйству республики Алексея Кайдалова, который также был пойман на взятке.

Биографическая справка

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. С 23 лет начал службу в органах прокуратуры, окончив юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР.

Все время активно шагал по карьерной лестнице и объездил всю Туркменскую ССР, Камчатку, служил на Балтийском флоте, в Калининграде, Северной Осетии и Карелии. Работал следователем, заместителем военного прокурора, потом военным прокурором в разных гарнизонах и пограничных округах. В органах местного самоуправления от помощника дослужился до самого прокурора.

У Карена Габриеляна не только внушительный послужной список, но и увесистые награды: медаль Руденко, нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

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