В Челябинской области назначили нового прокурора. Им стал Карен Габриелян, который ранее занимал эту должность в республике Карелии.
О таком решении на 505-м заседании Совета Федерации заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Письмо о результатах заседания направят Владимиру Путину.
— После согласований должен быть подписан указ предидента РФ, и только тогда новый прокурор вступит в свою должность, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По срокам неизвестно, когда это произойдет.
Мы собрали информацию о новом прокуроре Челябинской области. Подробности читайте в нашем материале.
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