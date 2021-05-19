В Челябинской области назначили нового прокурора. Им стал Карен Габриелян, который ранее занимал эту должность в республике Карелии.

О таком решении на 505-м заседании Совета Федерации заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Письмо о результатах заседания направят Владимиру Путину.

— После согласований должен быть подписан указ предидента РФ, и только тогда новый прокурор вступит в свою должность, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По срокам неизвестно, когда это произойдет.

Мы собрали информацию о новом прокуроре Челябинской области. Подробности читайте в нашем материале.

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