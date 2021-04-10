В чем женское счастье и как быть с привередами: южноуральцы написали Тотальный диктант-2021

В прошлом году акция проходила в онлайн-формате, а в этом году снова собрались на площадках.
Фото: Юлия РЕУТОВА
В Челябинске состоялась всероссийская акция проверки грамотности Тотальный диктант-2021. На нее зарегистрировались сотни участников. Южноуральцам досталась вторая часть большого текста, который в этом году подготовил писатель Дмитрий Глуховский. Диктант оказался не только сложным с точки зрения пунктуации и орфографии, но и дискуссионным — в чем же женское счастье?
В этом году диктант можно было не только услышать, но и увидеть. По тексту сняли короткометражный фильм, чтобы каждый из участников имел представление, что хотел донести автор, независимо от того, какая часть диктанта досталась региону. Фильм вызвал большие эмоции — в нем и про связь поколений, и про роль женщины в науке, и про отношения, и про то, что важнее в жизни — семьи или работа. Челябинской области достался текст о свадьбе героев «Фата».
Фильм и текст оказались на дискуссионную тему.
Фото: Юлия РЕУТОВА
В ЧелГУ участников пришло много:
— Большинство — студенты, но есть все, даже пенсионеры. Я шел, чтобы почувствовать атмосферу школьных диктантов, получилось что-то приблизительное. В целом, зачитанный отрывок не очень сложный, были небольшие трудности с пунктуацией в паре случаев. Надеюсь, что будет пятерка, но на четверку точно написал, — поделился впечатлениями журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Сергей Сотников.
В гимназии №1, которая уже не в первый год становится площадкой для Тотального диктанта, грамотность проверяли в двух кабинетах. В одном текст читал учитель географии Александр Манатин, а в другом директор гимназии, учитель истории Дамир Тимерханов. Примечательно, что в классе на проверку грамотности собрались только представительница прекрасного пола, правда, разного возраста.
Татьяна пришла на диктант с дочкой — ученицей Ириной:
— Определенные сложности было, особенно в пунктуация, но текст мне понравился.
— Да, мне тоже текст понравился. Сложности возникли из-за диалогов, — добавляет Ирина.
Участникам подарили ручки и подарки от партнеров акции.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Орфографические ловушки в тексте тоже были, среди них правильное написание слов «привереда», «не дрейфь», «расхристанный», «порхать» и др.
Участница диктант Ольга уже не в первый раз проверяет свою грамотность:
— Я хорошо училась в школе, принимала участие в олимпиадах, поэтому и сейчас диктанты пишу хорошо — на четверку.
Среди новичков оказалась учитель математики из школы Увельского района:
— Я давно рвалась на Тотальный диктант, но все не получалось по семейным обстоятельствам. В этом году муж специально привез меня в Челябинск, потому что в ближайших к нам городах площадок не организовано.
Сам диктатор Дамир Тимерханов соглашается с участниками, что текст оказался далеко не простым:
— На мой взгляд, он сложнее, чем предыдущие. И текст по смыслу отличается от фильма, он как-то добрее. Я эмоциональный человек, а фильм рождаем много мыслей, поэтому после него непросто было перейти к диктовке.
Забрать проверенные работы можно будет после 12 апреля.
Фото: Юлия РЕУТОВА
Узнать результаты диктанта можно будет после 12 апреля. На площадках также выдадут проверенные работы. 16 апреля состоится онлайн-разбор текста, а 26 апреля очная консультация с экспертами — в 15.00 в ЧелГУ на ул. Бр. Кашириных, 129 в актовом зале.
Специально для тех, кто заинтересовался, чем же все-таки закончилась история героини, написана пятая часть диктанта. Ее узнают, кто напишет диктант еще и в режиме онлайн. Время еще есть!
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