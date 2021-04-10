В чем женское счастье и как быть с привередами: южноуральцы написали Тотальный диктант-2021

В прошлом году акция проходила в онлайн-формате, а в этом году снова собрались на площадках. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинске состоялась всероссийская акция проверки грамотности Тотальный диктант-2021. На нее зарегистрировались сотни участников. Южноуральцам досталась вторая часть большого текста, который в этом году подготовил писатель Дмитрий Глуховский. Диктант оказался не только сложным с точки зрения пунктуации и орфографии, но и дискуссионным — в чем же женское счастье?

В этом году диктант можно было не только услышать, но и увидеть. По тексту сняли короткометражный фильм, чтобы каждый из участников имел представление, что хотел донести автор, независимо от того, какая часть диктанта досталась региону. Фильм вызвал большие эмоции — в нем и про связь поколений, и про роль женщины в науке, и про отношения, и про то, что важнее в жизни — семьи или работа. Челябинской области достался текст о свадьбе героев «Фата».

Фильм и текст оказались на дискуссионную тему. Фото: Юлия РЕУТОВА

В ЧелГУ участников пришло много:

— Большинство — студенты, но есть все, даже пенсионеры. Я шел, чтобы почувствовать атмосферу школьных диктантов, получилось что-то приблизительное. В целом, зачитанный отрывок не очень сложный, были небольшие трудности с пунктуацией в паре случаев. Надеюсь, что будет пятерка, но на четверку точно написал, — поделился впечатлениями журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Сергей Сотников.

В гимназии №1, которая уже не в первый год становится площадкой для Тотального диктанта, грамотность проверяли в двух кабинетах. В одном текст читал учитель географии Александр Манатин, а в другом директор гимназии, учитель истории Дамир Тимерханов. Примечательно, что в классе на проверку грамотности собрались только представительница прекрасного пола, правда, разного возраста.

Татьяна пришла на диктант с дочкой — ученицей Ириной:

— Определенные сложности было, особенно в пунктуация, но текст мне понравился.

— Да, мне тоже текст понравился. Сложности возникли из-за диалогов, — добавляет Ирина.

Участникам подарили ручки и подарки от партнеров акции. Фото: Юлия РЕУТОВА

Орфографические ловушки в тексте тоже были, среди них правильное написание слов «привереда», «не дрейфь», «расхристанный», «порхать» и др.

Участница диктант Ольга уже не в первый раз проверяет свою грамотность:

— Я хорошо училась в школе, принимала участие в олимпиадах, поэтому и сейчас диктанты пишу хорошо — на четверку.

Среди новичков оказалась учитель математики из школы Увельского района:

— Я давно рвалась на Тотальный диктант, но все не получалось по семейным обстоятельствам. В этом году муж специально привез меня в Челябинск, потому что в ближайших к нам городах площадок не организовано.

Сам диктатор Дамир Тимерханов соглашается с участниками, что текст оказался далеко не простым:

— На мой взгляд, он сложнее, чем предыдущие. И текст по смыслу отличается от фильма, он как-то добрее. Я эмоциональный человек, а фильм рождаем много мыслей, поэтому после него непросто было перейти к диктовке.

Забрать проверенные работы можно будет после 12 апреля. Фото: Юлия РЕУТОВА

Узнать результаты диктанта можно будет после 12 апреля. На площадках также выдадут проверенные работы. 16 апреля состоится онлайн-разбор текста, а 26 апреля очная консультация с экспертами — в 15.00 в ЧелГУ на ул. Бр. Кашириных, 129 в актовом зале.

Специально для тех, кто заинтересовался, чем же все-таки закончилась история героини, написана пятая часть диктанта. Ее узнают, кто напишет диктант еще и в режиме онлайн. Время еще есть!

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