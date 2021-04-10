Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 апреля 2021: девять районов без COVID-19 и 10 погибших

В регионе скончались 10 человек с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С каждым днем в Челябинской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается. Все больше южноуральцев делают прививки и все больше пациентов покидают больницы. Делимся с вами последними новостями о COVID-19 в Челябинской области на 11 апреля 2021 г.

Из больниц выписали 127 человек. Всего с начала пандемии 52 132 пациента победили коронавирус. Больных COVID-19 — 3255 человек. Печальная статистика пополнилась 10 смертями: восемь непосредственно от коронавируса, двое — от других причин.

Инфографика: Коронавирус74.рф

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 119 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 57 870 случаев заболевания. По данным Роспотребнадзора в Челябинской области, больше всего заболевших — в Челябинске (41), Магнитогорске (12), Миассе (10) и Копейске (8). В области за последние 24 часа COVID-19 не нашли в девяти районах: Верхнеуфалейском, Усть-Катавском Агаповском, Варненском, Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском, Чебаркульском.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

КП-Челябинск сравнил, что изменилось в географии заражения за месяц. С 10 марта 2021 года количество выявленных заражений снизилось — со 145 человек до 119. При этом месяц назад коронавируса не было в 17 районах области. В четверке лидеров распределение тоже было другим. На первом месте, конечно, Челябинск (61 случай заражения), а вот на втором был Миасс (28). И только потом Магнитогорск (12) и Копейск (3). Число выявленных случаев заражения в Челябинске снизилось на треть.

Где сделать прививку от коронавируса в Челябинской области в эти выходные — читайте в нашем материале.

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