Проезд закрыт: в Челябинске с 16 апреля перекроют движение на перекрестке рядом с Ленинградским мостом

Движение перекроют на перекрестке Российская—Победы Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на перекрестке рядом с Ленинградским мостом с 16 апреля ограничат движение транспорта. На Российской—Победы рабочие будут заниматься строительством участка трамвайных путей и переносить остановку «Российская». Проехать там не смогут ни общественный транспорт, ни люди на личных автомобилях. Но в мэрии говорят, что перекрывать улицы будут в несколько этапов.

— Сначала с полуночи пятницы, 16 апреля до 1 мая включительно будет перекрыто движение трамваев по проспекту Победы от улицы Российской до улицы Горького, — рассказали в управлении транспорта Челябинска. — На втором этапе — по улице Российской (от проспекта Победы до трамвайного кольца ЧГРЭС) с 10:00 до 15:00 пятницы, 16 апреля, и субботы, 17 апреля.

На заключительном, третьем этапе, трамваи неделю не будут ходить по улице Российской от проспекта Победы до кольца на ЧГРЭС. В мэрии уточняют, что проезд для них будет закрыт с 10:00 субботы, 24 апреля, до полуночи 1 мая.

Но и это еще не все: с 16 апреля до 1 мая проезд на перекрестке Победы —Российская для автомобилей будет закрыт.

— Также, трамвайный остановочный пункт «Российская» будет перенесен с северной стороны от дома №30 по улице Российской на южную сторону к дому №32 по улице Российской, на существующий автобусный остановочный пункт, — добавили в городском управлении транспорта.

В мэрии говорят, что перекрытие движения не связано с ремонтом Ленинградского моста. Его планируют закрыть на реконструкцию 1 мая. Большой поток машин распределится по соседним улицам, а в маршруты общественного транспорта внесут изменения. Их транспортники уже подготовили.

Как изменятся маршруты с 1 мая

Пешеходная часть моста давно закрыта. Но на время реконструкции люди смогут добираться с одного берега реки Миасс на другой по уже сооруженному временному мостику. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Изменение маршрутов городского транспорта на время закрытия Ленинградского моста через реку Миасс коснутся трамваев, автобусов и маршрутных такси.

Трамвай № 6 будет возить пассажиров так: ЧТЗ — Горького – Победы – Российская – ЧГРЭС.

Объездными путями на северо-запад будет добираться трамвай №15: ЧТЗ – Карла Маркса – Кирова – Чичерина.

Определились транспортники и с маршрутом трамвая № 18. Пока Ленинградский мост будут ремонтировать, вагон пойдет по Чистопольской – Горького – ЧЭМК.

А что с автобусами и маршрутками?

Автобусы, работающие по регулируемому тарифу, будут следовать в объезд по улицам Кирова – Братьев Кашириных – Российская (для вашего удобства мы выделили изменения жирным):

№ 34 Автобусный парк – Молодогвардейцев – Краснопольский проспект – Бейвеля – Профессора Благих – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Бажова – Октябрьская – Комарова – Салютная – Марченко – Первой Пятилетки – Танкистов – проспект Ленина – Линейная – Самохина – Эльтонская 1-я – Зальцмана – Сергея Герасимова – Конструктора Духова – Мехколонна;

№ 45 Автобусный парк – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Бродокалмакский тракт – автодорога на аэропорт – Аэропорт;

№ 25 (садовый) ДК «Строителей» – Черкасская (обратно: Калмыкова, шоссе Металлургов) – Свердловский тракт – Первомайская – Бродокамская – Матросова – Радонежская – поселок Керамзавода – Автодорожная – Свердловский тракт – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Валдайская – Сад «Ферросад».

Маршрутные такси

№ 11 ЧМК – Сталеваров – Богдана Хмельницкого – Румянцева – шоссе Металлургов – Черкасская – Свердловский тракт – Каслинская – Новомеханическая – Российская – Маркса – Свободы – Железнодорожный вокзал.

№ 12 Профессора Благих – Бейвеля – Краснопольский проспект – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Каслинская – Новомеханическая – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Салютная – Марченко – Первой Пятилетки – Танкистов – ЧТЗ.

№ 39 ЧТЗ – Танкистов – Кулибина – Хохрякова – Мамина – Щербаковская 2-я – Танкистов – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Российская – проспект Победы – Танкистов – Щербаковская 2-я – Мамина – Хохрякова – Кулибина – Танкистов – ЧТЗ.

№ 39 ЧТЗ – Танкистов – Кулибина – Хохрякова – Мамина – Щербаковская 2–я – Танкистов – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Кирова – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Танкистов – Щербаковская 2-я – Мамина – Хохрякова – Кулибина – Танкистов – ЧТЗ.

№ 46 Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Дзержинского – Доватора – Воровского – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Горького – проспект Ленина – Рождественского – Копейское шоссе – Трубников – Энергетиков – Машиностроителей – Новороссийская – Чистопольская.

№ 46 Чистопольская – Новороссийская – Машиностроителей – Энергетиков – Трубников – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Горького – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Кирова – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Воровского – Доватора – Дзержинского – Гагарина – Новороссийская – Чистопольская.

№ 54 ТК «Диско» – Артиллерийская – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Кирова – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Гостевая – Северная (поселок Шершни) – Братьев Кашириных – Чичерина – Бейвеля – Скульптора Головницкого – Александра Шмакова.

№ 86 Мехколонна – Конструктора Духова – Сергея Герасимова – Зальцмана – Эльтонская 1–я – Самохина – Линейная – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Гостевая – Северная (поселок Шершни) – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Бажова – Октябрьская – Комарова – Салютная – Марченко – Первой Пятилетки – Танкистов – проспект Ленина – Линейная – Самохина – Эльтонская 1-я – Зальцмана – Сергея Герасимова – Конструктора Духова – Мехколонна.

№ 86 Мехколонна – Конструктора Духова – Сергея Герасимова – Зальцмана – Эльтонская 1–я – Самохина – Линейная – проспект Ленина – Танкистов – Первой Пятилетки – Марченко – Салютная – Комарова – Октябрьская – Бажова – Героев Танкограда – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Северная (поселок Шершни) – Гостевая – Худякова – Лесопарковая – проспект Ленина – Линейная – Самохина – Эльтонская 1–я – Зальцмана – Сергея Герасимова – Конструктора Духова – Мехколонна.

№ 91 ТК «Молния» – Энергетиков – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Горького – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Кирова – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Чичерина – Салавата Юлаева – Рязанская – Шершневская – Городская – Градский прииск.

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